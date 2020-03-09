MSB açıkladı: Rus askeri heyeti ile İdlib görüşmeleri yarın başlayacak Rus askeri heyeti ile İdlib görüşmeleri yarın başlayacak Milli Savunma Bakanlığından, Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile icra edilecek toplantının 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacağı belirtildi.

Haber Merkezi 09 Mart 2020, 10:17 Son Güncelleme: 09 Mart 2020, 10:49 AA