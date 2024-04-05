MSB: Erler oy kullanamaz

Bakanlık kaynakları, mevzuat kapsamında er, erbaş ve askeri öğrencilerin oy kullanmadığına dikkat çekti. TSK bünyesinde profesyonel askerlik mesleğini yerine getiren askerlerin oy kullandığını belirten kaynaklar, “18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Anayasamız ve ilgili mevzuat kapsamında silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler oy kullanamazlar. Belirtilen statülerdeki personel dışında kalan profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden diğer personel ise vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkını yürürlükteki mevzuat esasları kapsamında yerine getirmektedir” bilgisini verdi. Bakanlık kaynakları, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’ni kabulü ile ilgili soruları şöyle yanıtladı: “Görüşmede, ABD ile aramızdaki askeri ilişkiler ve savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz ele alınmış, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele faaliyetlerimiz ile Gazze ve Ukrayna'daki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.”