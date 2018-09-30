Gündem Muğlada deniz suyu 20 metre çekildi
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Deniz suyu 20 metre çekildi - Muğla haberleri

Muğla'da deniz suyu 20 metre çekildi

Muğla'nın Gökova Körfezi'ndeki Akyaka sahilinde deniz suyu 20 metre çekildi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz iç kesimlerine kadar yürüyüş yaptı. Geçtiğimiz günlerde de Yalova'da deniz suyu 20 metre çekilmişti.

Haber Merkezi AA IHA
Deniz suyu çekilmesinin belli dönemlerde yaşandığı belirtildi.
Deniz suyu çekilmesinin belli dönemlerde yaşandığı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından tropik fırtınanın yönünü değiştirdiği ama Muğla yöresi için şiddetli yağış beklendiği uyarısının ardından Akyaka sahilinde akşam saatlerinde deniz suyu çekilmesi yaşandı.

20 metreye yakın deniz suyu çekilmesinin ardından sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

  • Vatandaşlar, ilk defa deniz suyu çekilmesi gördüklerini, öğle saatlerinde deniz suyunun normal olduğunu, akşam saatlerinde çekilme yaşandığını söyledi. Deniz suyunun medcezir ve dolunay nedeniyle gerçekleştiğini de söyleyen vatandaşlar, deniz suyunun tekrar geri geldiğini açıkladı.

Belli dönemlere çekiliyor

  • Akyaka Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Mehmet Gümüş, mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 15-20 metre kadar çekildiğini söyledi.
  • Suyun çekilmesinde endişelenecek bir durumun olmadığını belirten Gümüş, "Bu çekilme normal gelgit olaylarından kaynaklanıyor. Biz bunu her yıl yaşıyoruz" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Yalova'da da benzer bir olay yaşanmıştı.

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