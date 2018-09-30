Muğla'da deniz suyu 20 metre çekildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından tropik fırtınanın yönünü değiştirdiği ama Muğla yöresi için şiddetli yağış beklendiği uyarısının ardından Akyaka sahilinde akşam saatlerinde deniz suyu çekilmesi yaşandı.
20 metreye yakın deniz suyu çekilmesinin ardından sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
- Vatandaşlar, ilk defa deniz suyu çekilmesi gördüklerini, öğle saatlerinde deniz suyunun normal olduğunu, akşam saatlerinde çekilme yaşandığını söyledi. Deniz suyunun medcezir ve dolunay nedeniyle gerçekleştiğini de söyleyen vatandaşlar, deniz suyunun tekrar geri geldiğini açıkladı.
Belli dönemlere çekiliyor
- Akyaka Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Mehmet Gümüş, mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 15-20 metre kadar çekildiğini söyledi.
- Suyun çekilmesinde endişelenecek bir durumun olmadığını belirten Gümüş, "Bu çekilme normal gelgit olaylarından kaynaklanıyor. Biz bunu her yıl yaşıyoruz" dedi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Yalova'da da benzer bir olay yaşanmıştı.