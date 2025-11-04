Yeni Şafak
Muğla'da evi yakıp iki jandarmayı yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi

16:374/11/2025, Salı
AA
İki jandarmayı yaralayan şüpheli, vurularak etkisiz hale getirildi.
İki jandarmayı yaralayan şüpheli, vurularak etkisiz hale getirildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde bir evi ateşe verdikten sonra bıçakla iki jandarmayı yaralayan şüpheli, vurularak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Gökova Mahallesi'nde R.K. (33), arkadaşı N.M'nin (33) evini ateşe verdi. Şüpheli daha sonra elinde bıçakla yan taraftaki başka bir eve girdi.


İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uyarılara rağmen dışarı çıkmayan ve ekiplere direnen kişi, kendisine müdahale eden iki jandarma personelini bıçakla yaraladı. Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.


Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan R.K, hayatını kaybetti.


Şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve madde bağımlısı olduğu öğrenildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.



