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PKK’nın haraççıları etkisiz

PKK’nın haraççıları etkisiz

04:0021/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Caize Selber
Caize Selber

MİT, Süleymaniye’de terör örgütü PKK/KCK’nın sözde toplumsal alan sorumluları Caize Selber ile Emine Ulaş’ı etkisiz hale getirdi. İki teröristin bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladığı ve toplanan parayı lojistik temini ile güvenlik güçlerine saldırılarda kullandıkları belirlendi.

Güvenlik güçleri, PKK’ya darbe indirmeye devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK için bölge halkından haraç toplayan, örgütün sözde toplumsal alan sorumluları olarak faaliyet gösteren Caize Selber ile Emine Ulaş'ı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.


ELEBAŞLARIYLA BAĞLANTILI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından yürütülen hassas çalışmalarla, PKK/KCK'lı "Berfin Roj" kod adlı Caize Selber ile "Tekoşin Dilgeş" kod adlı Emine Ulaş'ın, örgüt üst düzey yöneticileriyle yakın ilişkide olduğu belirlendi. İki teröristin, aldıkları talimatlar doğrultusunda, bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladıkları, toplanan meblağı Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandıkları, örgüte lojistik destek sağladıkları tespit edildi.


Emine Ulaş

ÖRGÜTE KADRO TOPLUYORDU

Selber ve Ulaş'ın ayrıca, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, Türkiye'deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği öğrenildi. Haklarında arama kaydı bulunan ve MİT'in hedef listesinde yer alan Caize Selber ve Emine Ulaş, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kırsalındaki operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, 1999'da katıldıkları örgütte, sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdikleri belirlendi.




#pkk
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