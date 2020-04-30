Muğla'da korkutan deprem: 4.3'le sallandı

#DEPREM: Muğla'nın Ula ilçesinde saat 13.09'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
➡️ https://t.co/cofXSurHiN
#DEPREM: Muğla'nın Ula ilçesinde saat 13.09'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ege Bölgesi 4.3 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan(AFAD) alınan bilgilere göre, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olan deprem yerin 3.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Vatandaşları paniğe sürükleyen sallantı, çevre illerden de hissedildi. Yetkililer, can ya da mal kaybı olmadığını açıkladı.
#DEPREM: Muğla'nın Ula ilçesinde saat 13.09'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
➡️ https://t.co/cofXSurHiN
#DEPREM: Muğla'nın Ula ilçesinde saat 13.09'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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