Muğla'da korkutan deprem: 4.3'le sallandı

Hayat

Tek tehlike koronavirüs değil: Sakın bu hataları yapmayın

Eskiden teknolojinin kullanımına bağlı sorunlar erişkin yaş grubunda daha sık görülürken, cep telefonu ve tablet kullanımının yaygınlaşması, derslerin bilgisayar ortamına taşınması nedeniyle artık gençleri, hatta çocukları bile tehdit ediyor. El ve kollarda görülen tendinit, sinir sıkışması, tetik parmak ve kireçlenmeler erken evrede aktivite kontrolü, ilaç tedavisi veya rehabilitasyon ile kontrol altına alınabiliyor. Uzmanlar, bu tedavilere cevap vermeyen veya ileri evreye ulaşmış durumlarda ise cerrahi müdahaleyle kesin sonuç elde edilebildiğini belirtiyor ve akıllı cihaz kullanırken uyulması gereken 10 kritik kuralı söylüyor.