Gündem Muğlada lüks villada boğdu İstanbulda teslim oldu
İSTANBUL

Muğla'da lüks villada boğdu İstanbul'da teslim oldu

Maltepe'de polise başvuran 28 yaşındaki Hasan A. Muğla'da lüks villada kız arkadaşını alkolün etkisiyle boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Fethiye polisine bilgi verilmesi üzerine yapılan aramada 27 yaşındaki Asena Ercan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheli Hasan A. polisler tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Fethiye'de polis ekipleri Asena Ercan'ın cansız bedenine ulaştı.
Fethiye'de polis ekipleri Asena Ercan'ın cansız bedenine ulaştı.

İstanbul Maltepe Polis Merkezine teslim olan bir şüpheli, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını boğduğunu ileri sürdü.

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Alınan bilgiye göre Hasan A. (28), İstanbul Maltepe Polis Merkezine giderek, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde kiraladığı villada alkolün de etkisiyle kız arkadaşı Asena Ercan'ı (27) boğarak öldürdüğünü iddia etti.

İHA
Asena Ercan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.n

VİLLADA ÖLÜ BULUNDU

  • Polis ekiplerinin bilgi verdiği Fethiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, kapıları kilitli villanın balkon kapısını kırarak içeri girdi. Ekipler, üst kattaki yatak odasında Asena Ercan'ı ölü buldu.

Ercan'ın cesedi savcı incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Hasan A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHA
Asena Ercan'ın cansız bedenin bulunduğu villa.

İHA
Asena Ercan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.n
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