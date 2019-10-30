Muğla'da lüks villada boğdu İstanbul'da teslim oldu Maltepe'de polise başvuran 28 yaşındaki Hasan A. Muğla'da lüks villada kız arkadaşını alkolün etkisiyle boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Fethiye polisine bilgi verilmesi üzerine yapılan aramada 27 yaşındaki Asena Ercan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheli Hasan A. polisler tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi 30 Ekim 2019, 08:32 Son Güncelleme: 30 Ekim 2019, 08:39 AA