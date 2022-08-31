Gündem Muğlada uçuruma düşen orman işçisi öldü
MUĞLA

Muğla'da uçuruma düşen orman işçisi öldü

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, ağaç kesimi yaparken yaklaşık 35 metrelik uçuruma düşen orman işçisi Ramazan Saraç hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Muğlada uçuruma düşen orman işçisi öldü
Muğla'da kaza meydana geldi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kavaklıdere'nin Çamlıbel Mahallesi Bellibol mevkisindeki ormanda meydana geldi.

Ramazan Saraç, ağaç kesimi yaptığı sırada ayağının kayması sonucu 35 metrelik uçuruma düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Saraç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekiplerin yoğun uğraşıyla Ramazan Saraç'ın cansız bedeni, düştüğü yerden çıkarıldı. Ramazan Saraç'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Muğla'da orman yangını
OYNAT 00:50
Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sarp bölgedeki yangına havadan müdahale başlatıldı.
İstanbul'da feci kaza: Refüje çarpan moto kurye hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 7
Title
Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Sefaköy sapağında meydana geldi. Sipariş götüren Demhat Abukan kullandığı 34 ZP 5929 plakalı motosikletin kontrolünü kaybederek, refüje çarptı.
Title
Kazanın şiddetiyle Demhat Abukan ve yolcu Yakup Aslan yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi.
Title
<br>Sağlık ekibi tarafından yapılan incelemede Demhat Abukan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yakup Aslan ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.
Title
Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik oluştu.
Title
Küçükçekmece D-100’de refüje çarpan motokurye hayatını kaybetti
Title
Title
İstanbul'da feci kaza: Refüje çarpan moto kurye hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de sipariş götüren moto kurye kontrolü kaybederek, refüje çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Demhat Abukan hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan Yakup Aslan ağır yaralandı.

Denizde can pazarı

Denizde can pazarı

​Dokuz kişilik ailenin bindiği tekne alabora oldu.
Twitter Circleı tanıttı

Twitter Circle'ı tanıttı

​Seçilmiş kişiler paylaşımları görecek.
Türkiye raydan çıkmıyor

​Bloomberg şaşkın: G20 ülkelerinin büyüme hızını geçti.

Kuşadası açıklarında önce 4.7 ardından 5.1 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

Türkiye harekete geçti: Yunanistan'ın radar kayıtları ittifak ülkelere gönderilecek.

​Şifalı olduğuna inanılıyor: Yoğun talep var.

İkinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü.

​'Türkiye'nin ekonomi modeliyle kazanımlarımız sürecek.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.