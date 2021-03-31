Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Somut deliller üzerinden bilgilendirmelerde bulundum

Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybeden babası Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/ezLpFsrr2G — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) March 25, 2021

Yazıcıoğlu, basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeyle ilgili Anda Kardeş Vefa Derneği'nin sosyal medya üzerindeki canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Furkan Yazıcıoğlu, şunları söyledi:

"Suikast üzerine görüştük"

"Bu görüşme, suikast üzerineydi. Orada somut deliller üzerinden bilgilendirmelerde bulundum ve Cumhurbaşkanımıza bu dosyadaki sıkıntılardan, yargılama sürecindeki sıkıntılardan bahsettim.

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Tabi ben umut ediyorum ki 12 seneden sonraki ilk temas bir milat olacak inancındayım, onun ümidi içerisindeyim. Çünkü bizim, ailelerin, avukatların dışında Türk Milleti'nin böyle bir beklentisi var, bu Türk Milleti'nin üzerinde bir yara.

"Cumhurbaşkanımıza bir talepte bulunduk"

Yani Muhsin Yazıcıoğlu'nun katillerinin bulunamaması, bulunduğu zaman da yargılamaların yetersiz yapılması Türk Milleti'nde bir yara ve şüpheye mahal veriyor.

Bu şüphelerin de kalkması adına bu yükün hem devletin hem de bizim üzerimizden kalkması adına Cumhurbaşkanımıza bir talepte bulunduk. Bu taleplerimiz de tabii ki adil yargılama ve adalet üzerine oldu."

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu ile görüştü