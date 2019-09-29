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İSTANBUL

Mühürlü evler boşaltılıyor

Esenyurt Saadetdere’de depremde hasar gördüğü için mühürlenen 4 katlı bina tahliye ediliyor. Dün binaya gelen vatandaşlar, zabıta kontrolünde binadan eşyalarını almaya başladı. Binanın akıbeti testlerin ardından belli olacak. Avcılar’da da hasarlı 3 bina boşaltıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Esenyurt'ta tahliye edilen bina
Esenyurt'ta tahliye edilen bina

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Esenyurt, Avcılar ve Silivri'de belediye ekiplerinin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Silivri'de deprem sonrası yapılan 65 yapı ihbarını değerlendiren belediye ekipleri, bir bina ve tek katlı bir evde yaşayan vatandaşları tahliye etti. Ekipler, ayrıca kamu binalarında yaptıkları çalışmada ise 2 cami ve eskiden anaokulu olarak hizmet veren tek derslikli bir yapıyı, tedbiren mühürledi. İlçede ayrıca Silivri Stadı'nın tribün bölümünün tedbiren kapatılması nedeniyle TFF 3. Lig 1. Grup'ta bugün saat 16.00'da oynanacak olan Silivrispor-Manisaspor maçı da Çatalca ilçesinde bulunan Ziya Altınoğlu Stadı'na alındı.

ESENYURT'TA 220 YAPIYA DENETİM

Esenyurt Belediyesi ekipleri de gelen ihbarlar sonrasında 220 yapıda denetimlerini tamamladı. Ekipler, denetimler sonrasında bir bina ve 2 metruk yapıyı mühürledi.Depremin ardından Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada hasar meydana gelmiş ve bina belediye ekiplerince mühürlenmişti. Sabah saatlerinde binaya gelen vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi Zabıta ekiplerinin kontrolünde binadan eşyalarını almaya başladılar. Bina sakinleri taşınırken belediyeye ait ekipleri de riskli görülen yapıdan karot örneği aldı. Binanın akıbeti yapılan testlerin ardından belli olacak.

AVCILAR'DA 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Avcılar ilçesinde ise ekiplerin yapılardaki denetimleri sürüyor. Ekipler, depremin ardından hasarlı yapılarla ilgili şimdiye kadar 270 denetim yaptı. Kontroller sonrası riskli görülen 3 bloktan oluşan bina, ekipler tarafından tahliye edildi. Öte yandan, 3 ilçede de belediye ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılardaki incelemeler devam ediyor.

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10 bin toplanma alanımız var

  • Murat Kurum
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul depreminin ardından son duruma ilişkin bilgiler verdi. Bakan Kurum, “Toplamda 10 bin toplanma alanımız var. 81 ildeki Millet Bahçesi projelerimiz aynı zamanda depremde toplanma alanlarıdır. Stadyumlarımız toplanma alanıdır. İlçelerimizde birçok kamu kuruluşu binası, okulların İstanbul’da yüzde 92’si yenilenmiş durumda. Bahçeleri bile toplanma yerleridir. İstanbul’un bu noktada herhangi bir eksikliği yoktur” dedi. Kurum hasarlı bina denetimlerine ilişkin 34 ilden toplamda 270 kişinin sahada hasar tespit çalışmaları yaptığını söyledi. Kurum, “Meclisimizin de açılmasıyla, güçlendirmenin de önünü açacağımız bir düzenlemeyi sunacağız. Bu çerçevede de güçlenebilecek binalar güçlendirilecek, güçlenme ihtimali olmayan binalar yine vatandaşlarımıza tebliğ edilerek yıkımları gerçekleştirilecek” dedi. Kurum, “Bu depremde bu kadar az hasar görüdüysek, bugüne kadarki çalışmaların da çok büyük katkısı vardır” değerlendirmesini yaptı.
  • 77 AĞIR HASARLI YAPI
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 3 bin 102’si bağımsız birim, 74’ü kamu binası olmak üzere toplam 3 bin 176 yapıda gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında, 77 ağır hasarlı yapı tespit edildi. Ekipler, 68 kamu yapısında incelemelerini sürdürüyor.

3,8 ile sallandık

  • İstanbul’daki depremin ardından evlerine girmekten endişe eden az sayıda kent sakininin park ve sahildeki bekleyişi dün gece de sürdü. Güngören’de bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’na gelenlerin bir kısmı geceyi parkta kurdukları çadırlarda geçirdikleri görüldü.
  • Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında dün 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’a göre saat 14.03’te meydana gelen deprem, bölgede hissedildi. Denizde meydana gelen deprem, Silivri’ye 21,45 kilometre uzaklıkta ve 12,23 kilometre derinlikte yaşandı.
  • 314 artçı sarsıntı
  • İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD verilerine göre artçı depremlerin sayısı 314’e ulaştı. İstanbul’da 26 Eylül Perşembe günü 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. AFAD verilerine göre, deprem sonrası yaşanan artçı depremlerin sayısı 314’e ulaştı.

Acil yollar otopark oldu

  • Duyarsız sürücüler acil durum yollarını kapatıyor.

  • İstanbul'daki 1. Derecede Afet-Acil Ulaşım Yolları 24 saat park yasağına rağmen bazı duyarsız sürücüler tarafından işgal ediliyor. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7.4'lük Marmara Depremi'nin ardından Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından İstanbul'daki birçok ilçedeki 562 cadde ve sokak '1.Derece Afet-Acil Ulaşım Yolu' ilan edilmişti. İstanbul'da iki gün önce yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte oluşan trafik yoğunluğu bu yolların işlerliğini yeniden gündeme getirdi. İstanbul'daki acil ulaşım yolları duyarsız sürücülerin araçlarını park ettiği alanlar haline gelmiş durumda. Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Nüzhetiye Caddesi ve Nişantaşı Valikonağı Caddesi bu noktalardan yalnızca birkaçı. Sürücüler araçlarına park yeri bulamadıklarından şikayet ederken vatandaşlar acil ulaşım yollarına araçların park etmelerini doğru bulmuyor. Aracını acil ulaşım yoluna park eden sürücü, "Park halindeyim ama aracımın başındayım. Acil bir durum olsa yol veririm. Doğru bulmuyorum, araçların otoparka park etmeleri gerekiyor. Tehlike anlarda nasıl cep telefonlarına ihtiyaç duyuyorsak ulaşıma da o derece ihtiyacımız var" dedi.

İstanbul'daki deprem anı kamerada
OYNAT 00:28
İstanbul'daki deprem anı kamerada
İstanbul'da saat 14:00'te meydana gelen depremin büyüklüğü 6 olarak ölçüldü. Depremin merkezi Silivri açıkları olarak kayıtlara geçti. Deprem anından ilk görüntüler.


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