Mühürlü evler boşaltılıyor

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Esenyurt, Avcılar ve Silivri'de belediye ekiplerinin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Silivri'de deprem sonrası yapılan 65 yapı ihbarını değerlendiren belediye ekipleri, bir bina ve tek katlı bir evde yaşayan vatandaşları tahliye etti. Ekipler, ayrıca kamu binalarında yaptıkları çalışmada ise 2 cami ve eskiden anaokulu olarak hizmet veren tek derslikli bir yapıyı, tedbiren mühürledi. İlçede ayrıca Silivri Stadı'nın tribün bölümünün tedbiren kapatılması nedeniyle TFF 3. Lig 1. Grup'ta bugün saat 16.00'da oynanacak olan Silivrispor-Manisaspor maçı da Çatalca ilçesinde bulunan Ziya Altınoğlu Stadı'na alındı.

ESENYURT'TA 220 YAPIYA DENETİM

Esenyurt Belediyesi ekipleri de gelen ihbarlar sonrasında 220 yapıda denetimlerini tamamladı. Ekipler, denetimler sonrasında bir bina ve 2 metruk yapıyı mühürledi.Depremin ardından Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada hasar meydana gelmiş ve bina belediye ekiplerince mühürlenmişti. Sabah saatlerinde binaya gelen vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi Zabıta ekiplerinin kontrolünde binadan eşyalarını almaya başladılar. Bina sakinleri taşınırken belediyeye ait ekipleri de riskli görülen yapıdan karot örneği aldı. Binanın akıbeti yapılan testlerin ardından belli olacak.

AVCILAR'DA 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Avcılar ilçesinde ise ekiplerin yapılardaki denetimleri sürüyor. Ekipler, depremin ardından hasarlı yapılarla ilgili şimdiye kadar 270 denetim yaptı. Kontroller sonrası riskli görülen 3 bloktan oluşan bina, ekipler tarafından tahliye edildi. Öte yandan, 3 ilçede de belediye ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılardaki incelemeler devam ediyor.

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10 bin toplanma alanımız var

Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul depreminin ardından son duruma ilişkin bilgiler verdi. Bakan Kurum, “Toplamda 10 bin toplanma alanımız var. 81 ildeki Millet Bahçesi projelerimiz aynı zamanda depremde toplanma alanlarıdır. Stadyumlarımız toplanma alanıdır. İlçelerimizde birçok kamu kuruluşu binası, okulların İstanbul’da yüzde 92’si yenilenmiş durumda. Bahçeleri bile toplanma yerleridir. İstanbul’un bu noktada herhangi bir eksikliği yoktur” dedi. Kurum hasarlı bina denetimlerine ilişkin 34 ilden toplamda 270 kişinin sahada hasar tespit çalışmaları yaptığını söyledi. Kurum, “Meclisimizin de açılmasıyla, güçlendirmenin de önünü açacağımız bir düzenlemeyi sunacağız. Bu çerçevede de güçlenebilecek binalar güçlendirilecek, güçlenme ihtimali olmayan binalar yine vatandaşlarımıza tebliğ edilerek yıkımları gerçekleştirilecek” dedi. Kurum, “Bu depremde bu kadar az hasar görüdüysek, bugüne kadarki çalışmaların da çok büyük katkısı vardır” değerlendirmesini yaptı.

77 AĞIR HASARLI YAPI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 3 bin 102’si bağımsız birim, 74’ü kamu binası olmak üzere toplam 3 bin 176 yapıda gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında, 77 ağır hasarlı yapı tespit edildi. Ekipler, 68 kamu yapısında incelemelerini sürdürüyor.

3,8 ile sallandık

İstanbul’daki depremin ardından evlerine girmekten endişe eden az sayıda kent sakininin park ve sahildeki bekleyişi dün gece de sürdü. Güngören’de bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’na gelenlerin bir kısmı geceyi parkta kurdukları çadırlarda geçirdikleri görüldü.

Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında dün 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’a göre saat 14.03’te meydana gelen deprem, bölgede hissedildi. Denizde meydana gelen deprem, Silivri’ye 21,45 kilometre uzaklıkta ve 12,23 kilometre derinlikte yaşandı.

314 artçı sarsıntı

İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD verilerine göre artçı depremlerin sayısı 314’e ulaştı. İstanbul’da 26 Eylül Perşembe günü 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. AFAD verilerine göre, deprem sonrası yaşanan artçı depremlerin sayısı 314’e ulaştı.

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