Munzur Çayı’nda kaybolan askerin cansız bedenine ulaşıldı

Dünya

Finlandiya’da okullar kademeli olarak açılacak

Finlandiya’da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında kapatılan okulların kademeli olarak açılacağı bildirildi. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 18 Mart’tan beri kapalı olan okulların 14 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak açılacağını duyurdu. Başbakan Marin, lise ve meslek okullarındaki öğrencilerin uzaktan eğitime devam edeceğini belirtti.