Murat Kurum'un 'depremlerde 130 bin kişi öldü' sözleri çarpıtıldı: Cumhuriyet tarihini kastetti

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, Candaş Tolga Işık'ın yayınına konuk oldu. Işık'ın, "Buna biraz çalıştım Sayın Kurum. TOKİ, Emlak Konut ve KİPTAŞ bugüne kadar toplamda 340 bin konut yapmış. Siz nasıl 650 bin konut yapacaksınız" sorusuna yanıt veren Kurum, "Elinizdeki veriler ve bilgiler yanlış" dedi. Son 20 yılda TOKİ eliyle 1 milyon 250 bin konut yapıldığını vurgulayan Kurum, "Bakanlığım döneminde sadece ben 350 bin konut yaptım. Bunun yanında 46 bin afet konutunu yaptık, anahtarlarını teslim ettik" diye konuştu.