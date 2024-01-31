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Murat Kurum'un 'depremlerde 130 bin kişi öldü' sözleri çarpıtıldı: Cumhuriyet tarihini kastetti

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında, topyekün kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, "Depremlerde 130 bin canımız gitmiş. İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz." ifadelerini kullandı. Kurum'un bu sözleri, CHP yandaşı Halk TV ve sosyal medya hesapları tarafından 'Kahramanmaraş merkezli depremlerde 130 bin kişi ölmüş' algısıyla servis edildi. Sunucu Candaş Tolga Işık, Kurum'un söz konusu açıklamayı Cumhuriyet tarihinde ölen kişilerin yaklaşık sayısı olarak ifade ettiğini aktardı. Kurum, 29 Nisan 2023 tarihinde de aynı rakamı vermiş ve sayının son bir asrı kapsadığını belirtmişti.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
22:36 - 31/01/2024 الأربعاء
Güncelleme: 23:19 - 31/01/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum
Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, TV100'de Candaş Tolga Işık'a konuk oldu. Burada deprem gündemi, kentsel dönüşüm ve projelerine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunan Kurum, topyekün bir seferberliğin çağrısını yaptı.

Acil olarak İstanbul'un depreme dayanıklı konutlarla yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Kurum,
"Her türlü enerjiyi gayreti vereceğiz ve dönüştüreceğiz. Depremlerde 130 bin canımız gitmiş. 11 ilde deprem oldu, bakın İstanbul'da deprem olursa, İstanbul'a bir şey olursa ülke gider. Terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz"
ifadelerini kullandı.

Murat Kurum'un 'depremlerde 130 bin kişi öldü' sözleri çarpıtıldı

Kurum'un bu sözleri, muhalif sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Kahramanmaraş merkezli depremlerde 130 bin kişi ölmüş' algısıyla servis edildi. CHP yandaşı Halk TV, söz konusu açıklamayı son dakika olarak vererek, "Büyük acıya, büyük itiraf" ifadelerini kullandı.

Candaş Tolga Işık açıkladı: Cumhuriyet tarihindeki toplam sayıyı ifade etti

Sunucu Candaş Tolga Işık, Kurum'un söz konusu açıklamayı Cumhuriyet tarihinde ölen kişilerin yaklaşık sayısı olarak ifade ettiğini aktardı.



Işık, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu arada çok soruldu, yayından sonra Murat Kurum'a "Depremlerde 130 bin kişi öldü" cümlesini tekrar sordum. "Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi."

Daha önce de farklı kanalda aynı açıklamayı yapmış: Son bir asrı vurgulamıştı

Kurum'un “130 bin canımızı kaybettik" sözünü daha önce de
29 Nisan 2023 tarihinde, Haber Global TV canlı yayınında kullanmış, sayının son bir asrı kapsadığını Kurum, bizzat kendisi ifade etmişti.

Kurum'dan açıklama: Yalanla kazanılamayacağını 31 Mart’ta kaybettiklerinde görecekler

Yalanın sosyal medyada yayılması sonrası açıklama yapan Kurum, X hesabından şunları yazdı:

"6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilimizde 50 bin canımız gitti. Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen, bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü.

Yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılamayacağını 31 Mart’ta kaybettiklerinde görecekler."

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaç kişi hayatını kaybetti?

Takvimler 6 Şubat Pazartesi’yi gösterdiğinde, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yaklaşık 9 saat sonra saat 13.24’te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oluşmuştu.

Deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Adana ve Diyarbakır başta olmak üzere 11 ilde hissedilmişti.

Resmi açıklamalara göre, 6 Şubat depremlerinden 13 milyon kişi doğrudan etkilenirken 11 ilde en az 50 bin 783 kişi hayatını kaybetti.



#Murat Kurum
#Deprem
#Candaş Tolga Işık
#Kahramanmaraş
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