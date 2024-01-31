Murat Kurum'un 'depremlerde 130 bin kişi öldü' sözleri çarpıtıldı: Cumhuriyet tarihini kastetti

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, TV100'de Candaş Tolga Işık'a konuk oldu. Burada deprem gündemi, kentsel dönüşüm ve projelerine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunan Kurum, topyekün bir seferberliğin çağrısını yaptı.
Murat Kurum'un 'depremlerde 130 bin kişi öldü' sözleri çarpıtıldı
Kurum'un bu sözleri, muhalif sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Kahramanmaraş merkezli depremlerde 130 bin kişi ölmüş' algısıyla servis edildi. CHP yandaşı Halk TV, söz konusu açıklamayı son dakika olarak vererek, "Büyük acıya, büyük itiraf" ifadelerini kullandı.
Candaş Tolga Işık açıkladı: Cumhuriyet tarihindeki toplam sayıyı ifade etti
Sunucu Candaş Tolga Işık, Kurum'un söz konusu açıklamayı Cumhuriyet tarihinde ölen kişilerin yaklaşık sayısı olarak ifade ettiğini aktardı.
Daha önce de farklı kanalda aynı açıklamayı yapmış: Son bir asrı vurgulamıştı
Kurum'dan açıklama: Yalanla kazanılamayacağını 31 Mart’ta kaybettiklerinde görecekler
Yalanın sosyal medyada yayılması sonrası açıklama yapan Kurum, X hesabından şunları yazdı:
"6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilimizde 50 bin canımız gitti. Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen, bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü.
Yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılamayacağını 31 Mart’ta kaybettiklerinde görecekler."
Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaç kişi hayatını kaybetti?
Takvimler 6 Şubat Pazartesi’yi gösterdiğinde, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yaklaşık 9 saat sonra saat 13.24’te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oluşmuştu.
Deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Adana ve Diyarbakır başta olmak üzere 11 ilde hissedilmişti.
Resmi açıklamalara göre, 6 Şubat depremlerinden 13 milyon kişi doğrudan etkilenirken 11 ilde en az 50 bin 783 kişi hayatını kaybetti.