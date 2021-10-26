Mutfak eşyası satışı %43 büyüdü: Yıl sonu hedefi 3,4 milyar dolarlık ihracat

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), sektörü geliştirecek etkinliklere devam ediyor. Kayseri’de sektör paydaşlarına ziyaret gerçekleştiren EVSİD Başkanı Talha Özger, Anadolu’nun ev ve mutfak eşyaları sektörü için büyük önem taşıdığını vurguladı. Sektörün 2020 yılında 2,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Özger, 2021 yılı sonu hedefinin ise 3,4 milyar dolar olduğunu belirtti.

LOJİSTİK SORUNLAR TÜRKİYE’YE YARADI

Sektör ile ilgili son gelişmeleri aktaran EVSİD Başkanı Talha Özger, “Anadolu ev ve mutfak eşyaları sektörü için büyük önem taşıyor. Sektörümüz 2020 yılında 2,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 2021 yılı sonu hedefimiz ise 3,4 milyar dolar. Yılın ilk 9 ayında yüzde 43 büyüme yakaladık. 2019 ile 2021 yılı arasındaki büyüme oranı ise yüzde 22” şeklinde konuştu. Tedarik zincirlerinin değişim sürecine girdiğini belirten Özger, şunları aktardı: “Uzakdoğu’dan nakliye fiyatlarının yüksek olması ve oradan ürünün temin edilememesi gibi sıkıntılardan kaynaklı olarak tedarik zincirleri değişiyor. Satın alıcılar alternatif rotalar oluşturmaya başladı. Türkiye olarak lojistik sorunu her ne kadar bizim için de problem yaratsa da bunu avantajımıza çevirebileceğimiz bir noktadayız.”

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FIRSATI KAÇIRMAMALIYIZ

İhracatın artması ile sektörün iyi bir ivme yakaladığını belirten Özger, “Pandemi ile beraber insanlar evlerine kapandı ve evde vakit geçirmeye başladı. Etkinlik olarak mutfaklarda daha çok vakit geçirdik, daha çok yemek yapmaya başladık. Gastronomi daha da ön plana çıktı. İhracat artıyor ve çarklarımız dönüyor. Ancak bu pozitif rüzgârı orta ve uzun vadede fırsatları değerlendirerek kalıcı hale getirmemiz gerekiyor. Bölgesel olarak orta ve uzun vadelerde 1-2 yıllık projeler değil 10 yıllık projeler geliştirip oralarda kendi markalarımızı tanıtmamız gerekiyor. Gitmiş olduğumuz tüm yerlerde Made in Turkey gücünü anlatıyoruz. Yağtığımız organizasyonlarla daha da fazla satın alıcıyı Türkiye’deki üreticimiz ile buluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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MasterChef satışı artırdı

Mutfağa artan ilginin altında yatan sebeplerin başında yemek programları olduğunu belirten EVSİD Başkanı Talha Özger, “Evde kullanılan mutfak eşyalarının çeşidi eskiye oranla daha da arttı. Sanayimizin bu ürünleri yemek programlarıyla tanıtılmaya başlandı. Pandemi sürecinde mutfaktaki eşyasını yenileyen, sayısını ve işlevini daha da artıran vatandaşlar ileriye dönük olarak sanayimizin üretimine daha da katkı sunacak. Bu dönemlerde de insanlar bunu yaptı. MasterChef gibi programların da bu noktada katkısı çok büyük. Kendi şirketim ile Tunus’ta MasterChef programına sponsor olduk. Yemek programları bu ürünlerin tanıtımınının yanı sıra ev ve mutfak sektöründe ekonomiye pozitif yönde katkı sağladı. Yarışmalarda kullanılan ürünler, insanlar tarafından tarafından daha çok rağbet görüyor” diye konuştu.

Kayseri’den ABD'ye ütü masası gidiyor

Kayseri Serbest Ticaret Bölgesi’nde ev eşyaları sektöründe faaliyet gösteren ve ütü masasının yanı sıra ranza imalatı yapan Milenyum Metal, ABD pazarına ürün ihraç ediyor. Milenyum Metal İcra Kurulu Başkanı Mustafa Tetiker, “Türkiye ütü masası sektöründe iyi.Şirket olarak yıllık 1,5 milyon adet ütü masası üretiyoruz, bu üretimin yaklaşık 60 ile 70 bin adedini Amerika’da satıyoruz. Türkiye’de toplam ütü masası üretimi 7 milyon civarında. Pastadan en büyük payı İngiltere’den alıyoruz. Sadece ABD’li Walmart yılda 1 milyon 800 bin adet ütü masası alıyor” diye konuştu.