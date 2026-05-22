Mutlak butlan sonrası ilk temas: Kılıçdaroğlu ve Özel telefonda görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu, çalışma ofisinde çalışmalarını tamamladıktan sonra konutuna geçti. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde yaptığı açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda herhangi bir parti lideriyle veya siyasetçiyle görüşme takvimi söz konusu değildir. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP vekilleriyle, belediye başkanlarıyla, parti meclis üyeleriyle, il ve ilçe başkanlarıyla, parti üyeleriyle görüşüyor. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne Sayın Cumhurbaşkanıyla ne de Sayın Devlet Bahçeli ile programlanmış bir görüşme trafiği yoktur" dedi.

Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiğini açıklayarak, "Görüşmede, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürme niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğini ve Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti" diye konuştu.

'BUNU SİZE ANLATMAK BOYNUMUN BORCUDUR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesini 'bunu size anlatmak boynumun borcudur' diyerek anlatan Özgür Özel, " Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz " ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi önünde toplananlara seslenen Özel, şunları söyledi;

"Bugün yaşananlar yarının iktidarının doğum sancısıdır. Biz bu sancıya dayanacağız. Bu sancının bir müjde olduğunun farkında olacağız. Çünkü biz yüz yıl sonra bir kez daha bu milletin umudu olcağız, bu milleti kurtaracağız. Bu darbelerin işkencesine katlanmadan güzel günler gelemez. En sonunda biz kazanacağız.

Kendi varlıklarının dayandığı demokratik sisteme butlan kararı getirerek kendilerinin bile sahip çıkamadıkları bir karar verdiler. Akılları sıra partiyi bölmeye, kendi içinde meşgul etmeye, bu fırsattan istifade iktidarını korumak isteyenlerin açık oyunu ve kumpasıyla karşı karşıyayız. Buna teslim olmayız.

Bugün dedim ki, sokağı görüyor musun? Milleti duyuyor musunuz? Bu baba ocağının bahçesindekileri görüyor musunuz? Bugün Türkiye'de tüm meslek örgütleri, tüm sendikaları, tüm siyasi partileri yan yana duruyor. Bu CHP meselesi değil, bu Türkiye meselesidir diyor ve sizden bir şey bekliyor dedim. Siz ne bekliyorsunuz dedim.

Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz. İki şeye ödün vermeyiz, can vermeye razıyız. Bunlardan birincisi CHP'nin önüne delegenin önüne parti sandığı gelecek. İkincisi, bu milletin önüne seçim sandığı gelecek bu iktidar değişecek.

Tüketimden gelen gücü kullanmaya var mısınız? İcabında hayatı durdurmaya, toplu direnişe var mısınız? Boykot, grev, sonuna kadar direnişe var mısınız?"



