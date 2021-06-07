NATO zirvesi için kabine öne çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu haftaki programı netleşti. Erdoğan, ilk olarak bugün partisinin MYK’sını toplayacak. Meclis gündeminin değerlendirileceği toplantıda, bilgi ve teknolojileri başkanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri’nin bir sunum yapması bekleniyor. MYK’da, uzun süredir üzerinde çalışılan “hayvan hakları” ile ilgili düzenleme de ele alınarak kanun teklifine son şekli verilecek.

CAPAROV’U AĞIRLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü de AK Parti Meclis Grubu’na seslenecek. Burada önemli mesajlar verecek olan Erdoğan, aynı gün Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin beşinci toplantısı dolayısıyla Türkiye’ye gelecek olan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya gelecek. Erdoğan, ardından 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e gidecek. Erdoğan, daha sonra Azerbaycan’a geçecek. 14-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek ziyaret kapsamında Erdoğan’ın, 28 yıl sonra özgürlüğüne kavuşan Şuşa’ya da gitmesi bekleniyor. Erdoğan’ın söz konusu yurt dışı temasları nedeniyle iki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın tarihi de öne çekilerek perşembe gününe alındı. Toplantının en önemli gündem maddesi, koranavirüs salgınının seyri olacak.

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Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde NATO Zirvesine dönük Türkiye’nin hazırlıkları da gözden geçirilecek. Zirvenin toplanacağı Brüksel’de Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Erdoğan’ın ayrıca zirveye katılacak diğer liderlerle ikili görüşmeleri de öngörülüyor.

Güney’de AK Parti zaferi

Afyonkarahisar’ın Güney beldesi belediye seçimini AK Parti adayı kazandı. Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde belediye başkanlığı seçiminin kazananı, AK Parti’nin adayı Erol Karabacak oldu. 1830 seçmenin olduğu beldede, 1704 kişi oyunu kullandı. Oyların 1606’sı geçerli sayıldı. AK Parti 1021, BBP 504, CHP 29, İYİ Parti 23, Gelecek Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 7, SP 4 ve TKP 1 oy aldı.

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