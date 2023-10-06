Nedim Şener - Sezai Temelli
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan terör unsurlarına düzenlediği hava harekatı HDP vekili Sezai Temelli'yi rahatsız etmişti. Terör örgütü PKK'nın kanalına çıkan Temelli, TSK'nın sivilleri öldürdüğü yalanını ortaya atıp, operasyonu kınamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Temelli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında re'sen soruşturma başlattı.
Gazeteci Nedim Şener, Haber Global TV canlı yayınında, Temelli'nin skandal açıklamaları üzerinden HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'nin (YSP) varlığına tepki gösterdi.