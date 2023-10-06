|
Gündem

Nedim Şener'den PKK'ya arka çıkan HDP'li Temelli'ye sert tepki: Bunların hepsini Meclis'ten dışarıya atacaksın

Gazeteci Nedim Şener, Türk ordusunun Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik başlattığı hava harekatlarına karşı çıkan HDP'li Sezai Temelli'nin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Temelli'nin HDP'nin paravan partisi YSP'nin vekili olduğunu hatırlatan Şener, siyasi partiler kanunundaki maddeye işaret edip, "PKK, 2012'de HDP ile beraber YSP'yi de kurmuş. Siyasi partiler kanununa göre öyle bir madde koyulmalı ki, Temelli örneği üzerinden HDP ve YSP kapatılmalı" diye konuştu. Türkiye'de sınırsız demokrasi olduğunu söyleyen Şener, "Artık beklemeyeceksin ek dilekçeyle pazartesi günü kapatacaksın. Hepsini Meclis'ten atacaksın dışarıya." dedi.

Hüseyin Berk
23:38 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Nedim Şener - Sezai Temelli

Nedim Şener - Sezai Temelli

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan terör unsurlarına düzenlediği hava harekatı HDP vekili Sezai Temelli'yi rahatsız etmişti. Terör örgütü PKK'nın kanalına çıkan Temelli, TSK'nın sivilleri öldürdüğü yalanını ortaya atıp, operasyonu kınamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Temelli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında re'sen soruşturma başlattı.

Gazeteci Nedim Şener, Haber Global TV canlı yayınında, Temelli'nin skandal açıklamaları üzerinden HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'nin (YSP) varlığına tepki gösterdi.



"PKK, 2012'de HDP ile birlikte YSP'yi de kurmuş"

YSP'nin HDP ile aynı olduğunu vurgulayan Şener, "
Siyasi partiler kanununa göre kapatılan partinin yerine başka parti kurulamaz. Ne yapıyor PKK? 2012'de HDP ile beraber YSP'yi de kurmuş. Biz kapatılan yerine kurulmadık bak 2012'de kurulduk diyorlar.
" diye konuştu.

"Türkiye'de sınırsız demokrasi var, bu olmaz"

Türkiye'de sınırsız demokrasi olduğunu söyleyen Şener,
"Anayasa aynı zamanda sorumsuz özgürlüklerin de sınırlandığı alandır. Anayasa özgürlüklerin tanımlandığı aynı zamanda başkasının haklarına müdahaleyi de sınırlayandır."
ifadelerini kullandı.

Temelli'nin sözlerine sert tepki: HDP ve YSP kapatılmalı

Almanya'da terörle iltisaklı ya da ülkenin aleyhine hareket eden siyasi oluşumların anında kapatıldığını belirten Şener,
"Siyasi partiler kanununa göre öyle bir madde koyulmalı ki, tek başına Sezai Temelli zat örneği üzerinden HDP ve YSP kapatılmalı
" dedi.

"Bunların hepsini hemen Meclis'ten dışarıya atacaksın"

YSP'nin TBMM'deki ilk gününde İstiklal Marşı'nı okumadığını ikinci gününde ise terörist başı Abdullah Öcalan'ı övmeye başladığını vurgulayan Şener,
"Şimdi de sınır ötesi harekatta PKK'dan yana açık tavır alıyorlar Artık beklemeyeceksin ek dilekçeyle pazartesi günü kapatacaksın. Hepsini Meclis'ten atacaksın dışarıya. Böyle bir Meclis olamaz"
diyerek sözlerini noktaladı.




#Nedim Şener
#HDP
#Yeşil Sol Parti
#PKK
#Sezai Temelli
20 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gaziantep’te katliam gibi kaza: 5 ölü, 5’i ağır 17 yaralı