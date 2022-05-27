Nefes borusuna şeker kaçan Yusuf'u öğretmeni kurtardı.

7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her şeyi bulabileceği bir mekan olacak. İstanbullular evlerinden uzaklaşmadan, şehir dışında dinlenecek alan bulma telaşına düşmeden doğayla buluşacak...

Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçesi, 145 bin 300 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek.

Türkiye'nin en iddialı hedeflerinden biri olan \"Yeşil Kalkınma Devrimi\" doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın projeleri devam ediyor. Bu projelerden biri de İstanbul'a nefes aldıracağı vurgulanan; Atatürk Havalimanı'nda yapılan millet bahçesi...

Geri sayım başladı: İstanbul'a nefes aldıracak yeşil koridor

Türkiye'nin en iddialı hedeflerinden biri olan "Yeşil Kalkınma Devrimi" doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın projeleri devam ediyor. Bu projelerden biri de İstanbul'a nefes aldıracağı vurgulanan; Atatürk Havalimanı'nda yapılan millet bahçesi... Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçesi, 145 bin 300 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek.

