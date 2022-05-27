Nefes borusuna şeker kaçan Yusuf'u öğretmeni kurtardı.

Muş'ta okulda nefes borusuna şeker kaçan Yusuf Berat (12), öğretmeni tarafından 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı. Bu anlar, kameraya yansıdı.
Heimlich manevrası uyguladı Kent merkezindeki Vali Adil Yazar İlkokulu'nda 4'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Berat'ın nefes borusuna, teneffüste beslenme yaptığı sırada şeker kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken Yusuf'un yere yığıldığını gören arkadaşları, durumu sınıf öğretmeni Gökhan Yılmaz'a bildirdi. Yılmaz, önce Yusuf'un ağzını kontrol etti ardından 'Heimlich manevrası' uygulayıp şekerin dışarı atılmasını sağladı. Bu anlar ise okulun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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29 Mayıs Pazar günü İstanbul’un fetih tarihini temsilen 145 bin 300 fidanın dikileceği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tören düzenlenecek.
Türkiye'nin en iddialı hedeflerinden biri olan \"Yeşil Kalkınma Devrimi\" doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın projeleri devam ediyor. Bu projelerden biri de İstanbul'a nefes aldıracağı vurgulanan; Atatürk Havalimanı'nda yapılan millet bahçesi...
Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçesi, 145 bin 300 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, milyonların bir arada piknik yapacağı, spor yapacağı, yürüyüş yapacağı, bisiklet kullanacağı, kitap okuyacağı, dinleneceği, nefes alacağı gurur tablosu olacak.
Alana tam 145 bin 300 ağaç dikilecek. İstanbul’un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek.
7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her şeyi bulabileceği bir mekan olacak. İstanbullular evlerinden uzaklaşmadan, şehir dışında dinlenecek alan bulma telaşına düşmeden doğayla buluşacak...
Geri sayım başladı: İstanbul'a nefes aldıracak yeşil koridor
Türkiye'nin en iddialı hedeflerinden biri olan "Yeşil Kalkınma Devrimi" doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın projeleri devam ediyor. Bu projelerden biri de İstanbul'a nefes aldıracağı vurgulanan; Atatürk Havalimanı'nda yapılan millet bahçesi... Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçesi, 145 bin 300 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek.
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Kürtün ilçesi Üçtaş köyüne 4 kilometre mesafedeki ormanda, dün hayvanları için ot toplayan köylüler, çalıların arasında insan kemikleri ve kafatası görünce jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından tek tek toplanan kafatası ve kemikler, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.<br>
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Polis esrarengiz cesedin sırrını araştırıyor
Çalıların arasından çıktı: Ormanda hayvanları için ot toplayan köylüler buldu
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ormanda insan kafatası ve kemikleri bulundu. Jandarma ekiplerince tek tek toplanan kemikler, kriminal laboratuvarına gönderdi.
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Yaylalardaki kamp alanlarında çadır kuran ya da karavanıyla konaklayan ziyaretçiler, eşsiz ve el değmemiş doğanın tadını çıkarıyor.<br>
Yemyeşil arazideki menderesleriyle de ziyaretçilerini ağırlayan yayla, yürüyüş yapma olanağıyla tatilcilerin ilgisini çekiyor.<br>
Termal turizmiyle öne çıkan Taraklı'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin gezi rotasında, merkeze yakın olması nedeniyle yayladaki menderesler de yer alıyor.<br>
Geniş otlakları nedeniyle, hayvancılık yapan bölge sakinleri yaz aylarını burada geçiriyor.<br>
\"Doğasının korunmuş olması çok kıymetli\"<br><br>Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, misafirlerin gezip gördüğünde yaylanın çok kıymetli olduğunu kendilerine ilettiğini söyledi.<br>
Yaylanın dokunulmamış doğasının bozulmamasını istediklerini belirten Pilavcı, \"Karagöl'ü diğer yaylalardan ayıran özellik, düz yani ova alanının çok geniş, uçsuz bucaksız olması. Aynı zamanda doğasının korunmuş olması çok kıymetli.\" dedi.<br>
Ülkedeki bazı yaylaların, gözü tırmalayan binaların yapılması, yerleşim alanlarının açılması ve ticarethanelerin oluşturulması nedeniyle doğal güzelliklerinin kaybolmaya başladığına dikkati çeken Pilavcı, binlerce yıldır süren geleneklerini ve doğayı bozmadan yaylacılığa devam edeceklerini aktardı.<br>
Geniş ovada doğal yollarla oluşan mendereslerin yaylaya eşsiz güzellik kattığını anlatan Pilavcı, \"Kar suyu tepelerden bu düzlüğe ulaşıyor ve burada yavaş akan küçük küçük dereler oluşuyor. Yüksekten bakıldığında da böyle kıvrım kıvrım çok keyifli bir görüntü oluşturuyor. Yani o mendereslerin zamanında gelinip görülmesi gerektiğini düşünüyorum.\" ifadelerini kullandı.
Pilavcı, merası olan köylülerin hayvanlarını buraya getirerek otlattığını, eylül sonuna kadar Karagöl'de kaldıklarını ifade etti.<br>
Köylülerin yaylada hayvanlarını besleyebildiğini dile getiren Pilavcı, \"Yaylada hayvanların gezerek otlaması nedeniyle etleri de kaliteli oluyor. Hayvan sabah kendiliğinden ağılından çıkıyor, akşam dönüyor. Aynı zamanda insanlar da tatilini yapmış, dinlenmiş oluyor. Yani burada iş gücü de azalmış oluyor.\" diye konuştu.<br>
Karagöl Yaylası'ndaki menderesler bölgeye ayrı güzellik katıyor
Karagöl Yaylası'ndaki menderesler bölgeye ayrı güzellik katıyor
Karagöl Yaylası'ndaki menderesler bölgeye ayrı güzellik katıyor
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde etrafı çam, kayın, köknar ve meşe ağaçlarıyla kaplı Karagöl Yaylası, geniş ve düz arazisi, bol oksijenli havası, gölü ve menderesleriyle doğaseverlere eşsiz güzellikler sunuyor.