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İSTANBUL

Nesiller boyu yâd edilecek

81 yaşında hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler, Eyüpsultan Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yol yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hanımefendi inşallah nesiller boyu hayırla yad edilmeye devam edecektir. İnancının gerekleri doğrultusunda yaşamak için verdiği mücadele onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kıldı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenaze törenine siyaset dünyasından birçok isim katıldı. Cami avlusuna “Huzur sokağından huzur diyarına yolun açık olsun Şule anne” yazılı afiş asıldı.
Cenaze törenine siyaset dünyasından birçok isim katıldı. Cami avlusuna “Huzur sokağından huzur diyarına yolun açık olsun Şule anne” yazılı afiş asıldı.

Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, son yolculuğuna uğurlandı. Şenler için Eyüp Sultan Camisi’nde öğle vakti düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saf tuttu. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta başlayıp İstanbul’da tekamüle eren, sonra tüm Türkiye’yi, hatta tüm dünyayı etkisi altına alan bir mücadele insanının cenazesi vesilesiyle bir arada bulunulduğunu dile getirerek, Şenler 20’li yaşlarından itibaren okumakla, yazmakla, hakkı ve hakikati konuşmakla geçen ömrünün 81 yaşında sona erdiğini söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti:

GERİDE BÜYÜK BİR MİRAS BIRAKTI

“Geride bıraktığı miras gerçekten çok büyük ve anlamlıdır. Hayat tarzını kendisine dayatılan şekilde değil de inancının gerekleri doğrultusunda yaşamak için verdiği mücadele onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kıldı. Nice genç kızımızın inancından taviz vermeden okumasına, ilim ve hikmetle buluşmasına, milletimize hayırlı bireyler haline gelmesine, çevresini de etkileyen bir konuma ulaşmasına vesile oldu”

10 BİNLERCE İNSANA CESARET VERDİ

Şule Yüksel Şenler

Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’in kitaplarıyla, yazılarıyla gençlere yönelik sayısız konferanslarıyla ülkenin 4 bir yanını dolaşmak suretiyle verdiği konferanslarıyla 10 binlerce insana en zor zamanlarda cesaret verdiğini kaydetti. Türkiye’nin darbecilerin ve vesayetçilerin pençesinde kıvrandığı bir dönemde böyle bir mücadele insanının yolunun hapishanelerden geçmemesinin düşünülemeyeceğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

NESİLLER BOYU YAD EDİLECEK

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Recep Tayyip Erdoğan (Sağda) Mustafa Şentop (Solda)

“Şule Yüksel Şenler’i horlayanların, eziyet edenlerin, zindana atanların, yoluna dikenler döşeyenlerin hiçbiri bugün hatırlanmıyor ama Şule Hanımefendi inşallah nesiller boyu hayırla yad edilmeye devam edecektir. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim inşallah kendisini cennetiyle müşerref kılar ve Hatice validemize, Aişe validemize komşu kılar ve bu mekanda inşallah kendisini defnedeceğiz. İnşallah yine burada, yakın bir mekanda da inşallah Şule Yüksel Şenler Hanımefendi adına bir kütüphane ve müzeyi de en yakın zamanda açmak suretiyle burada hem kütüphanede, müzede hemhal olmak hem kabrini ziyaret etmek suretiyle de inanıyorum ki kendilerini kabrinde çok daha mutlu etme fırsatı bulacağız.” Şenler’in cenazesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da omuz vermesiyle cenaze aracına kadar taşındı. Şenler’in cenazesi, Erdoğan’ın da bindiği cenaze aracıyla Eyüp Sultan Mezarlığı’na getirilip toprağa verildi.

Yolumuza ışık tuttu

Törene Emine Erdoğan ve kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, gazeteci-yazar Şenler’in son yolculuğuna uğurlanması dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan, şunları kaydetti: “Şehirli bir Müslüman kadının, inancını yaşantıya nasıl dönüştüreceği arayışlarına bulduğumuz en güzel cevaptı o. İnançlarımızdan vazgeçmeden toplumsal hayatta var olmanın, inandığını özgüven ve vakarla temsil edebilmenin güçlü bir örneğiydi. Nezaketi, görgüsü, ilme merakı, sadra şifa olan kalemi, güçlü hitabeti ve cesareti ile yolumuza ışık tuttu. Her gün şükrettiğim evliliğimize vesile olduğu için özel olarak, hayatın zorlu sınamalarına karşı dirençli olma ve sabretme örnekliği içinse toplum olarak ona çok büyük bir şükran borçluyuz. Seni şimdiden hasretle özlüyoruz. Yerin hiç dolmayacak”

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  • Adı bu binada yaşayacak
  • Şule Yüksel Şenler’in isminin yaşatılacağı bina.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, son yolculuğuna uğurlanan gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler’in isminin yaşatılacağı binayı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenler’in adının verileceği, daha önce İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi’nce kullanılan binaya geldi. Erdoğan, müze ve kütüphane olarak kullanılacağı belirtilen binada incelemelerde bulundu.

Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in cenaze törenine katıldı
OYNAT 02:44
Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in cenaze törenine katıldı.
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