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Niğde Valiliğinden kent geneli için kritik uyarı: Beş gün sürmesi bekleniyor

Niğde Valiliği, kent geneli için 'zirai don' uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada zirai donun beş gün boyunca etkili olmasının beklendiği belirtilerek vatandaşların tedbirli olunması istendi.

Semih Bozkuş
19:04 - 19/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Zirai don (Foto: Arşiv)
Zirai don (Foto: Arşiv)

Zirai don uyarısında bulunan Niğde Valiliği, vatandaşlardan muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.

Niğde Valiliği, 5 gün etkili olması beklenen zirai don hadisesine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Beş gün sürmesi bekleniyor

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre Niğde genelinde Çarşamba günü hafif şekilde başlaması beklenen zirai don hadisesinin, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri etkisini artırarak orta kuvvette ve yer yer kuvvetli şekilde görüleceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlara 'tedbir' uyarısı

Oluşması muhtemel riskler zirai don, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşın uyarıldığı açıklamada, muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi. Zira don tehlikesinin 19-24 Mart tarihleri arasında beklendiği belirtildi.



#Niğde
#Zirai Don
#Niğde Valiliği
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