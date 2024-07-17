Türkiye, geçen yıl temmuzda askeri darbe ile yönetimin değiştiği Afrika ülkesi Nijer’e tam kadro çıkarma yapıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün Nijer’e gidiyor. Heyette MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da yer alıyor.

ANA GÜNDEM İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK

Görüşmelerde, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile halihazırda iş birliğini güçlendirme ve çeşitlendirme yönünde atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Bunun yanı sıra Sahel bölgesindeki güncel gelişmeler ve İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere bölgesel konular da görüşmelerde ele alınacak. Ziyaret yılın başında Türkiye’ye gelen Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine’nin ziyaretine karşılık niteliğini taşıyor. Zaine, Türkiye’de Türk savunma sanayii şirketlerine de ziyaretler gerçekleştirmişti.

FİRMALARIMIZIN PROJELERİ VAR

Dışişleri, Milli Savunma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarının ve diğer yetkililerin Nijer'e yapacağı ziyaret, Nijer Başbakanı Lamine Zeine'nin Türkiye'ye yaptığı ziyarette sağlanan mutabakat çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Ziyaretle ikili ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor. Türkiye'nin Nijer’de, özel sektör ve kamu kurumlarıyla uzun yıllara dayanan bir mevcudiyeti söz konusuyken Türk firmalarının ülkede enerji ve madenler, hizmetler ve müteahhitlik sektörlerinde yatırımları ve devam eden projeleri mevcut.

MAARİF’İN 13 OKULU BULUNUYOR

Sağlık sektöründe Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi olarak 2019'dan bu yana Nijer halkına hizmet veriyor. Hastaneye Mart 2021'de Tüp Bebek Merkezi de eklendi. Türkiye Maarif Vakfı’nın Niamey’de üç kampüste 13 okulu ve 2 öğrenci yurdu bulunuyor. Okulların toplam öğrenci sayısı 2024 yılı itibarıyla 1613’e ulaşırken bünyesinde 648 öğrenci kapasiteli bir yurt binası ile bir spor yerleşkesini de içeriyor.







