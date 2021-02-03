Gündem Normalleşme için yüzde 1 bekleniyor
ANKARA

​Normalleşme için yüzde 1 bekleniyor

Normalleşme için yüzde 1 bekleniyor

Koronavinüs vakalarında beklenen gerileme henüz görülmezken, kısıtlamaların kaldırılması için testlerdeki pozitif oranının yüzde 1’in altına düşmesinin beklendiği belirtiliyor. İl bazında da açılmaların olabileceği kaydedilirken, kademeli normalleşme sürecinin nisan başında başlayabileceği ifade ediliyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, son bir haftada vaka sayılarında görünen artışa dikkat çekiyor.
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, son bir haftada vaka sayılarında görünen artışa dikkat çekiyor.

Koronavinüs vakalarında beklenen gerileme henüz görülmezken, kısıtlamaların kaldırılması için testlerdeki pozitif oranının yüzde 1’in altına düşmesinin beklendiği belirtiliyor. İl bazında da açılmaların olabileceği kaydedilirken, kademeli normalleşme sürecinin nisan başında başlayabileceği ifade ediliyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, son bir haftada vaka sayılarında görünen artışa dikkat çekerken, vaka sayılarının 6-7 bin bandında ilerlediğini, ancak bu sayının 4-5 bin civarında olması gerektiğini belirtti. Yani son günlerdeki tabloya göre yapılan testlerdeki pozitif oranının yüzde 5 civarında olduğu kaydediliyor.

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  • Bakanlık yetkilileri normalleşme adımları için testlerdeki pozitif oranının yüzde 1 ve altına düşmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yani günlük 100 bin test yapıyorsa pozitif sayısının ise bin ve altında olması gerekiyor. Bakanlık yetkilileri söz konusu kademeli normalleşme süreci için nisan ayını işaret ediyor. Nisan başından itibaren bütün illerdeki vaka sayılarına bakılacak. Vaka oranı yüzde 1’in altında olan illerde kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılacak. Ancak il bazlı açılmaların daha önce de olabileceğini ifade ediliyor.

Yerli aşı haziranda

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, mutasyonlu virüsün daha kolay bulaştığını, belirtinin de daha erken çıktığına dikkat çekiyor. Öte yandan, yerli aşı çalışmalarında önümüzdeki hafta Faz-2’ye geçileceğini belirtilirken, iki hafta içinde de Faz-1 izinlerinin verilmiş olacağını belirtildi. Bakanlık yetkilileri, yerli aşının haziran ya da temmuz ayında kullanıma hazır hale gelebileceğine dikkat çekti.

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