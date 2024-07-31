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Nüfusumuz 8 milyon azalacak!

TÜİK'in nüfus projeksiyonuna göre, 85 milyon olan Türkiye nüfusu, 2050'de 93 milyonu aştıktan sonra düşüşe geçerek 2100 yılında 77 milyona gerileyecek. 2023'te 34 olan 'orta yaş' da 2050'de 44,8'e, 2100'de 52,2'ye çıkacak.

04:00 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:48 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), "Nüfus Projeksiyonları, 2023-2100" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin nüfus yapısında son yıllarda meydana gelen değişimler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç ve kurumun revizyon politikası gereğince 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları temel alınarak nüfus projeksiyonları yenilendi.

2050’YE KADAR ARTACAK

Demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam ettiği varsayan ana senaryoya göre, 2023'te 85 milyon 372 bin 377 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2030'da 88 milyon 188 bin 221 kişiye, 2050'de 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması bekleniyor. Türkiye nüfusunun 2050'li yılların ortasına kadar artması ve sonrasında azalışa geçmesi öngörülüyor. Bu kapsamda nüfusun, 2100 yılında 77 milyonun altına düşeceği tahmin ediliyor.

ORTA YAŞ YÜKSELECEK

Ayrıca, Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi artarken nüfus da yaşlanmaya devam edecek. Nüfusun yaş yapısının önemli göstergesi olan ve 2023'te 34 olarak hesaplanan ortanca yaşın, 2050'de 44,8, 2075'te 51,5 ve 2100'de 52,2 olması bekleniyor. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 yılı sonuçlarına göre, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ilk kez yüzde 10'un üzerine çıktı. Ana senaryo dikkate alındığında, yaşlı nüfus oranının 2050'de yüzde 23,1'e, 2075'te yüzde 31,7'ye ve 2100'de yüzde 33,6'ya ulaşması bekleniyor.



#Nüfus
#Aktüel
#TÜİK
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