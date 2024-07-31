Nüfusumuz 8 milyon azalacak!

Bu hafta BİM aktüel ürünlerinde 2 Ağustos Cuma günü raflarda yer alacak indirimli ürünler belli oldu. BİM Salı ve CUma günleri satışa sunulan birçok indirimli ürünlerin listeleri yakından takip ediliyor. Bu Cuma günü BİM'de uzun süredir indirimli olarak yer almayan buhar kazanlı ütü ve erişte makarna makinesi olacak. Çocuklar için oyuncak, puzzle, robot gibi çeşitli ürünler de yer alacak. Ayrıca televizyon, gaming laptop gibi birçok teknolojik ürün de indirimli olarak satışa sunulacak. İşte BİM 2 Ağustos Cuma aktüel indirimli ürünler kataloğunun görselleri...