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İSTANBUL

O vahşet aklından çıkmıyor

Ermeni askerlerin 26 Şubat 1992’de Hocalı’da katlettikleri 613 Azerbaycanlı katliamın 27. yılında hüzünle anılıyor. Katliamın şahitlerinden olan Hocalı Valisi Elman Memedov, annesiyle birlikte 30 yakınını kaybetti. Memedov o günkü vahşeti, “Canlı buldukları bir kız çocuğunu, derisini soyarak öldürdüler” sözleriyle anlattı.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Katlaimın şahitlerinden dönemin Hocalı Valisi Elman Memedov vahşeti Muhabirimiz Ayşe Mine Alioğlu'na anlattı.
Katlaimın şahitlerinden dönemin Hocalı Valisi Elman Memedov vahşeti Muhabirimiz Ayşe Mine Alioğlu'na anlattı.

Azerbaycan yakın tarihinin en kanlı olaylarından bir olarak kabul edilen ‘Hocalı Katliamı’ 27’nci yılında hüzünle anılıyor. Ermeni askerlerin 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Hocalı ilçesinde 613 sivili öldürdükleri katliam, tarihin kanlı sayfalarında hâlâ tazeliğini koruyor. Katliamın hayattaki şahitlerinden olan ve Yeni Şafak’a konuşan dönemin Hocalı Valisi ve Azerbaycan Milletvekili Elman Memedov, Ermenilerin kadın, çocuk, yaşlı demeden sivil halka yaptıkları insanlık dışı işkenceleri anlatırken o günleri tekrar yaşadı.

ANNEMİN CESEDİNİ TANIYAMADIM

  • Ermeni askerlerinin Hocalı’da gerçekleştirdiği soykırımda, annesiyle birlikte ailesinden 30 kişiyi kaybettiğini anlatan Memedov, Ermenilerin askerleri değil sivil halkı hedef aldığını söyledi ve şöyle devam etti: “O katiller bizim günahsız insanımızı öldürdüler. Şehit olan kadınlardan biri benim annemdi. Soykırım başladıktan yirmi gün sonra onun cesedini ormanda bulduk. Beni doğuran annemin cesedini tanıyamadım. Yüzünü kuşlar yemişti. O gece giydiği elbiseden tanıdım. Canlı buldukları bir kız çocuğunun derisini soyarak öldürdüler. Hamile bir kadının karnını keserek bebekleri mızrağın ucuna takıp sallandırdılar. 30 tane akrabamı kaybettim. Hocalı’da ölen herkes benim kardeşim, annem ve şehidimdir. Sırf Müslüman olduğumuz için bize soykırım yaptılar. 106’sı kadın olmak üzere 613 kardeşimizi şehit ettiler.”

BİRLİK OLMALIYIZ

Türk ve Müslümanları birlik olmaya çağıran Memedov, “Faşizm bütün Türk Müslüman dünyasında hala devam ediyor. Faşistler Hocalı’daki katliamı 20’nci asırda üç defa yaptılar. 1905, 1918 ve 1992’de. Türkiye’de Ermeniler, Özbekistan ve Kazakistan’da Sovyetler soykırım yaptılar. Dünya güçleri Türk ve Müslümanların düşmanıdır. İslâm dünyasında birlik yok. Bir parmak kırılır ama el yumruk olursa kimse bir şey yapamaz. Çin’in ve Rusya’nın yarısı Türk kökenli. Bir araya gelirsek gücümüzü hissettiririz” diye konuştu.

  • BM gereken tepkiyi vermeli
  • TBMM Dışişleri Komisyonu, Hocalı katliamına ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, şunlar kaydedildi: "Türkiye olarak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin bundan tam 27 yıl önce Hocalı'da karşı karşıya kaldıkları vahşi saldırı ve katliamı her zaman kalbimizin en derinlerinde hissediyor, bu acıyı en içten duygularımızla paylaşıyoruz. İnsanlık adına kanlı bir leke olan bu tür saldırgan eylemlerin tekrarlanmaması için uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatının ilgili kararları çerçevesinde bu katliama hak ettiği önemi vermesi ve gerekli tepkiyi göstermesi gerektiğini bir kere daha vurguluyoruz."

Hocalı Katliamı''nın tanıkları yaşadıkları işkenceleri anlattı
OYNAT
Hocalı Katliamı''nın tanıkları yaşadıkları işkenceleri anlattı
Azerbaycan-Ermenistan arasında 1992 yılında yaşanan savaşta Ermeni güçlerinin Hocalı''da 613 sivili öldürdüğü katliamdan kurtulanlar, o günlerde yaşadıkları işkenceleri hala hafızalarından silemiyor. Ermenilerin kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin yaptıkları katliamda birçok aile tamamen yok olurken, bazı aileler de üyelerinin bir kısmını kaybetti. Katliamdan sağ kurtulan insanlar, yaşadıkları işkencelerin ve yakınlarını kaybetmenin acısını bugün de aynı şekilde hatırlıyor ve tekrar yaşıyor. Hocalı''dan kaçmaya çalışırken kızı Ermeni kurşunuyla hayatını kaybeden, kendisi de kardeşi ve yeğeniyle 48 gün esir hayatı yaşayan Kadim Abbasov (73) ve torununu sırtında taşıyarak kurtaran eşi Melek Abbasova, hiçbir zaman hafızalarından silemedikleri o günleri anlattı.

Çeyrek asırlık acı: Hocalı Katliamı
FOTOĞRAF 11
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Azerbaycan, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanları için 25 yıldır adalet arıyor.
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Ermeniler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için hareket geçti.
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Aylar süren saldırılarını 1992'nin 25 Şubat'ında yoğunlaştıran Ermeniler, gece, üç koldan saldırdı.
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Ermeni askerlerinin gece karanlığında yaptığı katliam, 26 Şubat'tın ilk ışıklarıyla insanlık tarihine kara bir leke olarak yazıldı.
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Sivillerin toplu şekilde öldürülmesi, insanların derilerinin soyulması, kafalarının kesilmesi, hamile kadınların süngülenmesi, cesetlerin tanınmaz hale getirilmesi hunharca eylemler, o dönemde çekilen görüntüler ve katliamdan sağ kurtulanların anlattıkları tarihe kanlı harflerle yazıldı.
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Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'nde bulunan 366. motorize alayının Hocalı Katliamı'nda Ermeni güçlere yardımcı olduğu belirtiliyor. Ermenilerin, 366. alayın bütün araçlarını kullanarak kenti top ve tank ateşine tuttuğu, Hocalı'ya saldırıda Rus askerlerinin de yer aldığı öne sürülüyor. Azerbaycan Askeri Savcılığının verilerine göre, 366. motorize alayın 18 subay ve askeri katliamda bizzat yer aldı.
Title
Dönemin Ermenistan Savunma Bakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın İngiliz gazeteci Thomas de Waal'a verdiği bir röportajda, Hocalı'dan önce Azerbaycanlılar Ermenilerin sivillere dokunmayacağını düşünüyordu. Biz bu algıyı kırdık. şeklindeki sözleri, Ermeni yönetimin katliamı bilinçli şekilde gerçekleştirdiğinin itirafıydı.
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Azerbaycan, Hocalı'da yaşananları, 1949 Cenevre Sözleşmelerinin, Birleşmiş Milletlerin (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Sivil ve Siyasi haklar Sözleşmesi, İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi çok sayıda sözleşmenin ihlali olarak görüyor ve uluslararası kamuoyundan suçluların cezalandırılması talep ediyor.
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin son bildirisinde, Hocalı soykırımı dünya kamuoyunca yasal değerlendirilmesini bulmalı. Ulusal ve uluslararası düzeyde devamlı görülen işler cezasızlığa son verilmesi ve sorumluların adalet mahkemesine çıkarılmasına hizmet edecek.
Title
Uluslararası kamuoyunu Ermenistan'ın çocuk, kadın ve yaşlılar da dahil sivillere karşı işlediği insanlık suçunu kınama ve Hocalı Soykırımı'nı tanıma çağrısında bulunuyoruz. ifadeleri yer aldı.
Title
Bugüne kadar 15 ülkenin parlamentosu ve ABD'nin 16 eyaletinin meclisi Hocalı'da yaşananları kınayan ve soykırım olarak gören kararlar kabul etti.
Çeyrek asırlık acı: Hocalı Katliamı
Azerbaycan, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanları için 25 yıldır adalet arıyor.

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​Katliamın şahitlerinden Elman Memedov, yaşadıkları vahşeti Yeni Şafak'a anlattı.
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