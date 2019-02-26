O vahşet aklından çıkmıyor

Azerbaycan yakın tarihinin en kanlı olaylarından bir olarak kabul edilen ‘Hocalı Katliamı’ 27’nci yılında hüzünle anılıyor. Ermeni askerlerin 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Hocalı ilçesinde 613 sivili öldürdükleri katliam, tarihin kanlı sayfalarında hâlâ tazeliğini koruyor. Katliamın hayattaki şahitlerinden olan ve Yeni Şafak’a konuşan dönemin Hocalı Valisi ve Azerbaycan Milletvekili Elman Memedov, Ermenilerin kadın, çocuk, yaşlı demeden sivil halka yaptıkları insanlık dışı işkenceleri anlatırken o günleri tekrar yaşadı.

ANNEMİN CESEDİNİ TANIYAMADIM

Ermeni askerlerinin Hocalı’da gerçekleştirdiği soykırımda, annesiyle birlikte ailesinden 30 kişiyi kaybettiğini anlatan Memedov, Ermenilerin askerleri değil sivil halkı hedef aldığını söyledi ve şöyle devam etti: “O katiller bizim günahsız insanımızı öldürdüler. Şehit olan kadınlardan biri benim annemdi. Soykırım başladıktan yirmi gün sonra onun cesedini ormanda bulduk. Beni doğuran annemin cesedini tanıyamadım. Yüzünü kuşlar yemişti. O gece giydiği elbiseden tanıdım. Canlı buldukları bir kız çocuğunun derisini soyarak öldürdüler. Hamile bir kadının karnını keserek bebekleri mızrağın ucuna takıp sallandırdılar. 30 tane akrabamı kaybettim. Hocalı’da ölen herkes benim kardeşim, annem ve şehidimdir. Sırf Müslüman olduğumuz için bize soykırım yaptılar. 106’sı kadın olmak üzere 613 kardeşimizi şehit ettiler.”

BİRLİK OLMALIYIZ

Türk ve Müslümanları birlik olmaya çağıran Memedov, “Faşizm bütün Türk Müslüman dünyasında hala devam ediyor. Faşistler Hocalı’daki katliamı 20’nci asırda üç defa yaptılar. 1905, 1918 ve 1992’de. Türkiye’de Ermeniler, Özbekistan ve Kazakistan’da Sovyetler soykırım yaptılar. Dünya güçleri Türk ve Müslümanların düşmanıdır. İslâm dünyasında birlik yok. Bir parmak kırılır ama el yumruk olursa kimse bir şey yapamaz. Çin’in ve Rusya’nın yarısı Türk kökenli. Bir araya gelirsek gücümüzü hissettiririz” diye konuştu.

BM gereken tepkiyi vermeli

TBMM Dışişleri Komisyonu, Hocalı katliamına ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, şunlar kaydedildi: "Türkiye olarak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin bundan tam 27 yıl önce Hocalı'da karşı karşıya kaldıkları vahşi saldırı ve katliamı her zaman kalbimizin en derinlerinde hissediyor, bu acıyı en içten duygularımızla paylaşıyoruz. İnsanlık adına kanlı bir leke olan bu tür saldırgan eylemlerin tekrarlanmaması için uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatının ilgili kararları çerçevesinde bu katliama hak ettiği önemi vermesi ve gerekli tepkiyi göstermesi gerektiğini bir kere daha vurguluyoruz."

OYNAT Hocalı Katliamı''nın tanıkları yaşadıkları işkenceleri anlattı Azerbaycan-Ermenistan arasında 1992 yılında yaşanan savaşta Ermeni güçlerinin Hocalı''da 613 sivili öldürdüğü katliamdan kurtulanlar, o günlerde yaşadıkları işkenceleri hala hafızalarından silemiyor. Ermenilerin kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin yaptıkları katliamda birçok aile tamamen yok olurken, bazı aileler de üyelerinin bir kısmını kaybetti. Katliamdan sağ kurtulan insanlar, yaşadıkları işkencelerin ve yakınlarını kaybetmenin acısını bugün de aynı şekilde hatırlıyor ve tekrar yaşıyor. Hocalı''dan kaçmaya çalışırken kızı Ermeni kurşunuyla hayatını kaybeden, kendisi de kardeşi ve yeğeniyle 48 gün esir hayatı yaşayan Kadim Abbasov (73) ve torununu sırtında taşıyarak kurtaran eşi Melek Abbasova, hiçbir zaman hafızalarından silemedikleri o günleri anlattı. BiP'te paylaş

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