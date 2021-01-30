Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı: Polislere bir yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K., bir villada oğlunun doğum gününü kutlarken yakalandı. Baskına gelen polislere rüşvet olarak 500 bin TL ve bir yat teklif eden O.K., gözaltına alındı.

Haber Merkezi 30 Ocak 2021, 08:14 Son Güncelleme: 30 Ocak 2021, 08:24 DHA