OHAL Komisyonu bir yıl daha uzatıldı

OHAL İnceleme Komisyonu, 23 Ocak 2017 tarihli 685 sayılı KHK ile darbe girişimi sonrası kamudan ihraç edilenler ile kapatılan kuruluşların itirazlarını değerlendirmek üzere kuruldu. KHK’lar ile 125 bin 678 ihraç, 3 bin 213 rütbe alma, 270 yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesilme ve 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi uygulandı.

88 BİN RET

7 üyeli Komisyona toplam 126 bin 300 başvuru yapıldı. 22 Aralık 2017’de karar vermeye başlayan Komisyon, bugüne kadar 98 bin 300 başvuruyu sonuçlandırdı. Böylece iki yıllık süre içerisinde başvuruların yüzde 78’i karara bağlanmış oldu. Komisyon, 9 bin 600 başvuruda göreve iade kararı verirken, 88 bin 700 başvuruyu ise reddetti. 28 bin başvurunun incelemesi devam ediyor. Geçtiğimiz yıl görev süresi bir yıl uzatılan Komisyonun önünde hala başvuru bulunması nedeniyle ikinci kez görev süresinin uzatılması kararı alındı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Komisyon, 23 Ocak 2021’e kadar görevine devam edecek.

63 KRİTER

OHAL Komisyonu, meslekten çıkarılanlarla ilgili başvurularda, idari ve adli soruşturma ve kovuşturma bilgileri, ByLock kullanıcılığı, Bank Asya’ya örgüt elebaşının talimatının ardından para yatırma, şüpheli para transferleri, SGK çalışma kayıtları, örgüte ait dernek ve sendika üyeliği gibi toplam 63 kriteri esas alıyor.

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YÜZDE 42’Sİ BYLOCK’ÇU

Reddedilen kararların yüzde 92’sinde adli soruşturma ve kovuşturma bilgisinin bulunduğu ve yaklaşık yüzde 50’si hakkında ise hapis cezası verildiği belirtildi. Yine 88 bin 700 ret kararındaki başlıca kriterlerden olan FETÖ’nün örgüt içi iletişim aracı ByLock kullananların oranının yüzde 42, elebaşı Fetullah Gülen’in talimatının ardından Bank Asya’ya para yatıranların oranının da yüzde 47 olduğu anlaşıldı.

2 MİLYAR LİRA YATIRILDI

Elebaşı Fetullah Gülen’in talimatları doğrultusunda 3 ayrı tarihte örgüte destek için yatırılan para tutarının da 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi.

Yargı yolu işliyor

Komisyonun ‘kabul’ ettiği kararlar, gereği yapılmak üzere başvuranların son görev yaptığı kurumlara gönderiliyor. Komisyonun ret kararlarına karşı ise Ankara’da kurulan idare mahkemelerine dava açılabiliyor.