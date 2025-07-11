Oksijen seviyesi yüzde 19’a düşmüş

İlk kez metan gazından şehit verildiğini belirten MSB kaynakları, askerlerin bir risk görülmemesi üzerine mağaraya girdiğini ve gazdan etkilendiklerini belirtti.

Olay sonrası uzman ekiplerce yapılan ölçümlerde mağara içinde karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarına rastlandı, oksijen seviyesinin yüzde 19’a düştüğü tespit edildi. Oksijen seviyesi fanlarla yüzde 60’a çıkarıldıktan sonra, mağaraya giren Türkiye Taş Kömürü Kurumu ekipleri içeride kalan 7 şehidin naaşına ulaştı. Bakanlık, olayın ardından idari soruşturmanın derhal başlatıldığını ve tüm yönleriyle ayrıntılı şekilde incelendiğini bildirdi. Gazların kaynağının tespitine yönelik çalışmalarda insansız sistemlerin de kullanıldığı aktarıldı. Gaz maskesi eksikliği, mağarada göçük ya da tuzak bulunduğu, kimyasal silah kullanıldığı yönündeki iddiaların gerçekle bağdaşmadığı, dezenformasyon içerdiği vurgulandı.