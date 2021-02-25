Gündem Okul müdürü trafik kazasında öldü Acı manzarayı gören eğitimciler gözyaşlarına hakim olamadı
KAYSERİ

Okul müdürü trafik kazasında öldü: Acı manzarayı gören eğitimciler gözyaşlarına hakim olamadı

Okul müdürü trafik kazasında öldü: Acı manzarayı gören eğitimciler gözyaşlarına hakim olamadı

Kayseri’de Pembe Cesaretin Okul Müdürü Kadir Yağlıoğlu, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Acı haberi alan meslektaşları kaza yerinde gözyaşı döktü.

Haber Merkezi İHA
Müdür Kadir Yağlıoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Müdür Kadir Yağlıoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kayseri’nin Develi ilçesi Tekir Caddesi’nde meydana gelen kazada Pembe Cesaretin Okul Müdürü Kadir Yağlıoğlu’nun kullandığı araç ile başka bir araç çarpıştı.

Kadir Yağlıoğlu’nun kullandığı araç savrularak kaldırıma çıkarken diğer araç çarpışmanın etkisiyle takla atarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu.

Meydana gelen kazada Pembe Cesaretin Okul Müdürü Kadir Yağlıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 4 kişi 112 ekiplerinin yaptığı müdahale ile Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı haber alan Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ve şube müdürleri acı manzarayı görünce göz yaşlarına hakim olamadı.

Yapılan inceleme sonrasında Kadir Yağlıoğlu’nun cenazesi morga kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı.

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