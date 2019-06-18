Okula başlama yaşı 69 aya çıkıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Meclis Başkanlığına, eğitimle ilgili 19 maddeden oluşan bir kanun teklifi verdiklerini belirten Muş, “Bu kanun teklifimizin içerisinde önemli düzenlemeler var. Bunlardan bir tanesi ilkokula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkartılıyor” dedi.

Mehmet Muş

GELİŞİME GÖRE KAYIT

Öğrencilerin gelişim düzeylerine göre okula erken veya geç başkama hakkı yönetmelikle düzenlenecek. Bu kapsamda gelişimi hızlı olan çocukların okula erken başlayabilmesi ile gelişimi yavaş olan çocukların okula geç başlayabilmesine imkan tanınacak.

İZİNLER SPOR BAKANLIĞI'NDAN

Muş, eğitimle ilgili düzenlemeleri şöyle anlattı: “Hem ortaöğretim hem yükseköğretim yurtlarıyla alakalı tüm izinleri Milli Eğitim veriyordu. Burada yükseköğrenimle ilgili yurtların izinlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın verilmesini teklif ediyoruz. Çünkü Kredi Yurtlar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilgili kurumu haline geldi. Organize Sanayi bölgelerinde gerçek ve tüzel kişilerin özel mesleki eğitim merkezlerinin açılabilmesi için bir düzenleme yapıyoruz.”

ASKERLİK KANUNU CUMA GEÇER

Bugünden itibaren askerlik kanunuyla ilgili düzenlemenin görüşülmesine TBMM’de devam edeceklerini vurgulayan Muş, şunları söyledi: “Muhalefeti bilgilendirmek amacıyla Milli Savunma Bakanı bir ziyarette bulundu. Şu anda geldiğimiz noktada diğer muhalefet partilerinden gelen öneriler vardı. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kabul etmesi halinde Cumaya kadar bu teklifin Genel Kurul’dan geçmesini beklemekteyiz.”

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MADDEYİ TEKRARDAN YAZABİLİRİZ

Cumhurbaşkanı’na yetki konusundaki soruya, Muş, “1111 sayılı Askere Alma Kanunu’nda var olan bir yetkidir. Yazımı ile ilgili belli öneriler var. Maddeyi tekrardan yazabiliriz” ifadelerini kullandı.

Sözleşmeliye 3+1 müjdesi

Mehmet Muş, açıklamalasında sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği “görev yeri süresi” düzenlemesiyle ilgili müjde verdi. Muş şunları söyledi: “Sözleşmeli öğretmenler görev aldıkları zaman 4 sene sözleşmeli, artı 2 sene de 4 yılın sonunda kadroya geçtikten sonra aynı yerde görev yapmak durumundalar. Bunun 3 artı 1 olarak revize edilmesini teklif ediyoruz. Dolayısıyla 3 yıl sözleşmeli, artı bir yıl da kadroya atandıktan sonra bulunduğu yerde görev yapıp daha sonra tayin isteme hakkına sahip olabilecekler. Buraya Diyanet İşleri’ndeki sözleşmeli personeli de ekliyoruz.”