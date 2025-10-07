Yeni Şafak
Okullarda Filistin farkındalığı

Merve Safa Akıntürk
04:007/10/2025, الثلاثاء
G: 7/10/2025, الثلاثاء
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik başlattığı ablukanın yıl dönümünde tüm okullarda “Filistin farkındalık etkinlikleri” düzenlenmesi talimatını yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, imzalı genelge kapsamında, bugün okullarda çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini bildirdi. Etkinliklerin içeriğinin, öğrencilerin yaş düzeylerine uygun şekilde planlanması ve okulun genel huzurunu bozmayacak biçimde yürütülmesi istendi. Genelgede, Filistin’deki savaşın ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi yönündeki kararlı desteğin “somut biçimde” gösterilmesi gerektiği belirtildi.



#MEB
#Filistin
#Gazze
