Okullaşma oranı yüzde 95.65

Örgün eğitimdeki istatistiklere ilişkin bilgi veren Tekin, 734 bin 913 derslikte hizmet verildiğini, 1 milyon 23 bin 553 öğretmeninin resmi okullarda çalıştığını, derslik başına düşen öğrenci sayısının ilköğretimde 23, ortaöğretimde 22 olduğunu, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının ise ilkokulda 18, ortaokulda 14, ortaöğretimde ise 12 olduğunu bildirdi. 5 yaş grubunda okullaşmanın yüzde 84,26’ya yükseldiğine dikkat çeken Tekin, “İlköğretimde okullaşma yüzde 95,65’e yükselmiştir. Ortaöğretimde okullaşma yüzde 87,97’ye yükselmiştir. Eğitim kademesinden bağımsız olarak yaş gruplarına göre okullaşma oranlarına bakıldığında, 5 yaş grubunda yüzde 86,24, 6-9 yaş grubunda yüzde 98,61, 10-13 yaş grubunda yüzde 98,32 ve 14-17 yaş grubunda yüzde 91,25 oranlarına ulaşılmıştır” dedi.