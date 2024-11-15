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Okullaşma oranı yüzde 95.65

Okullaşma oranı yüzde 95.65

Merve Safa Akıntürk
04:0015/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda örgün eğitimdeki istatistiklere ilişkin bilgi verdi. Tekin, “İlköğretimde okullaşma %95,65’e yükseldi. Okullaşma oranları, 5 yaş grubunda %86,24, 6-9 yaşta %98,61, 10-13 yaşta %98,32 ve 14-17 yaş grubunda ise %91,25'e ulaştı” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2025 yılı bütçesini sundu. CHP’li milletvekilleri, toplantı öncesinde getirdikleri kumanyaları göstererek, bakanlığın okullarda öğrencilere kumanya dağıtamadığını söyledi. Tekin de CHP’li vekillere, “CHP’li belediyeler konsere harcadıkları paraları getirsin önce” diyerek karşılık verdi. AK Parti milletvekilleri de “Önce İzmir Körfezi’ni temizleyin. Kokuyor İzmir” şeklinde tepki gösterdi.

Örgün eğitimdeki istatistiklere ilişkin bilgi veren Tekin, 734 bin 913 derslikte hizmet verildiğini, 1 milyon 23 bin 553 öğretmeninin resmi okullarda çalıştığını, derslik başına düşen öğrenci sayısının ilköğretimde 23, ortaöğretimde 22 olduğunu, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının ise ilkokulda 18, ortaokulda 14, ortaöğretimde ise 12 olduğunu bildirdi. 5 yaş grubunda okullaşmanın yüzde 84,26’ya yükseldiğine dikkat çeken Tekin, “İlköğretimde okullaşma yüzde 95,65’e yükselmiştir. Ortaöğretimde okullaşma yüzde 87,97’ye yükselmiştir. Eğitim kademesinden bağımsız olarak yaş gruplarına göre okullaşma oranlarına bakıldığında, 5 yaş grubunda yüzde 86,24, 6-9 yaş grubunda yüzde 98,61, 10-13 yaş grubunda yüzde 98,32 ve 14-17 yaş grubunda yüzde 91,25 oranlarına ulaşılmıştır” dedi.




#Milli Eğitim Bakanlığı
#Yusuf Tekin
#Bütçe Komisyonu
#okullaşma

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