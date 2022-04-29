Oltu çayında kaybolan çifti arama çalışmalarına başlandı.

Dün meydana gelen trafik kazasında Oltu istikametinden Artvin istikametine giden Özkan Ölmez’e ait 39 TD 124 plakalı otomobil ile Ormanağzı köyünden Olur istikametine giden 55 AFC 706 plakalı otomobil Olur Yeşilbağlar mahallesinde kafa kafaya çarpışmış ve iki araçta Oltu çayına uçmuştu.

ÇAYDA KAYBOLDULAR



Kaza sonrası coşkun akan Oltu çayından Özkan Ölmez ve Eşi Müberra Ölmez kendi imkanları ile yaralı olarak dışarıya çıkarken 55 AFC 706 plakalı otomobil içerisinde bulunan Ormanağzı köyünde ebe olarak görev yapan dört aylık hamile Büşra Tosun’un cesedine ulaşıldı. Çayda kaybolan Fevzi Bulut ve eşi Sevinç Bulut’un aranmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

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FOTOĞRAF 16 Güncel altın fiyatları yatırımcılar ve ekonomiyi takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte 29 Nisan güncel altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum... GRAM ALTIN NE KADAR?<br><br>ALIŞ(TL) 906,69<br>SATIŞ(TL) 906,87 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?<br><br>ALIŞ(TL) 1.479,00<br>SATIŞ(TL) 1.498,00 YARIM ALTIN FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 2.957,00<br>SATIŞ(TL) 2.997,00 CUMHURİYET ALTINI FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 5.906,00<br>SATIŞ(TL) 5.972,00 \"ŞU ANDA ALTIN ALMAK MANTIKLI\"<br><br>Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altın fiyatlarının düşük olduğunu bu günlerde yatırım yapmak isteyenlerin peyderpey altın alabileceğini söyledi. Altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendiren Salih Özman, “Altın fiyatlarının düşeceği beklenen bir gelişmeydi. Fiyatların geri çekilmesini 2-3 ay etkileyen olay ise Ukrayna-Rusya Savaşı oldu. Altının ONS fiyatının 1900 dolar üstüne çıkmasını gerektirecek çok önemli bir sebep kalmadı... Şu anda altının ONS’u 1880 dolar seviyelerinde dolaşıyor. Altının fiyatının düşmesinde FED’in aldığı kararlar etkili oldu. FED, pandemi döneminde hem bütçe genişlemesi hem de faiz indirimi uygulamıştı. ABD doları dünyada çok bulununca altın fiyatları o dönemde artış göstermişti... Pandemi dünya gündeminden ayrılıyor. FED’de bütçe daraltmasına gideceğini ve faiz arttıracağını belirtti. Altında düşüş yaşandı” dedi. \"ENDİŞE ETMEYİN\"<br><br>Altın almak için uygun zaman olduğuna değinen Özman, “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de altın fiyatları düştü. Elinde altını olanlar çok endişe etmesin. Bizim gibi dövize ihtiyacı olan bir ülkede altın fiyatları çok düşmeyecektir... Altının gramının bin TL’ye görmesi, savaş esnasında kısa süreli yükselişlerdi. Bugünkü fiyatlar korkulacak fiyatlar değil. Bu fiyatlar altın almak için uygundur... Elinizde 100 bin TL’niz varsa 20 bin liralık dilimler halinde bekleyerek belli aralıklarda altına yatırım yapabilirsiniz. ONS, enflasyona bağlı olarak daha fazla düşmez. O yüzden şu anda altın almak mantıklı... Bu günleri fırsat görüp, peyderpey yatırım yapılabilir. Elinizdeki parayı bir anda yatırmayın, düşüşleri de bir fırsat olarak görün diye bakıyorum” diye konuştu. Altın fiyatları ile ilgili uzman isimden önemli açıklama: 'Elinde altını olanlar çok endişe etmesin' Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yatırımcıların ve hediyelik almaya hazırlanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bugün altının gramı kaç TL diye merak eden ve canlı altın fiyatları ekranını takip eden milyonlarca vatandaş, bugün önceki günlere göre yüksek seyreden altının anlık hareketini inceliyor. Peki Gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL? İşte altın fiyatlarında son dakika bilgisi...





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FOTOĞRAF 7 Dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's'in Hong Kong şubesi, dünyanın bilinen en büyük mavi elmasını 57,5 milyon dolara sattı.<br> NTV'de yer alan habere göre ‘The De Beers Cullinan Blue’ adındaki ünlü mavi elması satışa çıkaran müzayede evi, 8 dakika süren açık artırmanın sonunda alıcı buldu. Açık artırmaya telefonla bağlanan alıcının ismi gizli tutuldu.<br><br> 2021 yılında Güney Afrika’da Cullinan madeninde bulunan bu nadir elmas, bilinen en büyük renkli elmas olarak nitelendiriliyor.<br><br> Oldukça ‘nadir’ bir parça olarak nitelendirilen bu mavi elmas, müzayedenin açıklamasına göre dünyadaki 10 karat değerindeki beş elmastan biri.<br><br> 2016 yılında ‘Oppenheimer Blue’ adındaki mavi elmas 57,541,779 dolara alıcı bularak bugüne kadar satılan en pahalı mavi elmas olmuştu. ‘The De Beers Cullinan Blue’, 70 bin dolar ile bu rekoru kaçırdı. Dünyanın en büyüğü: Sekiz dakika içinde 57,5 milyon dolara satıldı Dünyanın bilinen en büyük mavi elması, Hong Kong'daki müzayede evinde açık artırmaya çıkarak 57,5 milyon dolardan alıcı buldu.

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