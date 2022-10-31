Oltu taşının rengi Togg ile bütünleşti

Dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin yerli otomobil firması Togg, açıkladığı lansman renklerinde Oltu’ya da yer verdi. Erzurum’un Oltu ilçesinde dağın metrelerce altından adeta iğneyle kuyu kazar gibi gün yüzüne çıkartılan ve civar köylerdeki vatandaşların en büyük gelir kaynağı olan Oltu taşının rengi ve Oltu ismi, Togg’un C-SUV modeline verilmesi Oltulularda büyük heyecan ve sevinç yaşattı.

TOGG'un Oltu rengi



Gemlik mavisi, Anadolu kırmızısı, Kapadokya kum beji, Pamukkale beyazı ve Kula grisi olarak açıklanan renkler arasındaki Oltu siyahına da, “Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısı" sözleriyle yer verildi.

Özellikle Oltu taşının rengi olması Oltu taşı esnafı tarafından da son derece memnuniyetle karşılandı. Oltu Taşı El Sanatları Derneği Başkanı Ertuğrul Erkin Asan, “Togg’un ürettiği yerli ve milli aracımızın siyah rengine Oltu isminin verilmesi son derece memnun etti. Bizde Oltu Taşı ve Sanatkarları Derneği olarak bir karar aldık, Oltu isimli otomobilden ilk alan 100 kişiye Oltu taşı tespihi ve Oltu taşı anahtarlığı hediye edeceğiz” dedi.

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FOTOĞRAF 18 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, açılış töreni siyaset yelpazesinin farklı noktalarında yer alan isimleri de bir araya getirdi. Gemlik'teki törene siyasetin yanı sıra diplomasi, sanayi, ticaret, bürokrasi ve medya dünyasının önemli isimleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldığı törende Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de hazır bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ev sahipliği yaptığı törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra çok sayıda siyasi parti genel başkanı da katıldı. Varank'ın davet ettiği isimlerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener törene katılmadı. CHP'den katılımın olmadığı etkinlikte İYİ Parti'yi Koray Aydın, Yavuz Ağıralioğlu ile Ayhan Altıntaş temsil etti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, HÜDA PAR Genel Başkanvekili İshak Sağlam ile eski Başbakan Tansu Çiller, Togg'u gurur gününde yalnız bırakmadı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Meclis Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Meclis Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Celal Adan ile Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Koşgarov da törende yer aldı.

TOBB Başkanı ve aynı zamanda Togg Yönetim Kurulu Başkanı olan Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Zorlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan törende hazır bulundu.

Çok sayıda büyükelçi, sanayi ve ticaret odası başkanı, bürokratlar, yerel yöneticiler ile fabrika çalışanları tarihi ana tanık olmak için Gemlik'teydi.

Üretimdeki robotlar maestro oldu



Togg lansmanı İstiklal Marşı ile başlarken izleyiciler bir de sürprizle karşılaştı. Togg'un üretiminde yer alan robotlar, İstiklal Marşı'nı icra eden orkestrayı şef ile birlikte yönetti. Togg kampüsünde çekilen İstiklal Marşı klibi de büyük beğeni topladı. Robot maestro, program katılımcılarından tam not aldı. Türkiye'nin Otomobili için hazırlanan film de ilgi odağı oldu. Togg'un yüksek teknoloji kullanılan üretim aşamasıyla başlayan filmde, her bir parçanın titizlikle yerleştirilmesi detayları dikkati çekti. Filmde, Kapadokya, Pamukkale, Gemlik gibi Togg'un renklerine ilham olan eşsiz Anadolu coğrafyası da yer aldı.

TOGG'un Gemlik rengi TOGG'un Kapadokya rengi TOGG'un Oltu rengi TOGG'un Pamukkale rengi TOGG'un Kula rengi İki fotoğrafın sırrı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışı ve ilk seri üretim aracın banttan indirilmesi töreninde yaptığı konuşma, Cumhuriyet tarihine yönelik atıflarıyla dikkati çekti. Erdoğan konuşmasında, Cumhuriyet'in 10'uncu yılında Uşak'ta çekilen bir fotoğrafı hatırlattı. \"Cumhuriyeti biz böyle kazandık.\" pankartının yer aldığı fotoğrafı ve oradaki vatandaşları anlatan Erdoğan, \"Ülkemiz artık Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümlerini Marmaray'ın, İstanbul Havalimanı'nın, Togg tesisinin açılış törenleriyle kutlayacak bir seviyeye geldi. Bugün Togg gibi asırlık bir projeyi hayata geçirirken bir kez daha ve tüm kalbimizle 'Yaşasın Cumhuriyet' diyoruz.\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında vurguladığı \"Yaşasın Cumhuriyet\" mottosu için Togg'un Gemlik Kampüsü'nde özel bir platform ve ışık sistemi kuruldu. 25 metre genişliğinde 9 metre yüksekliğindeki özel platformun arkasında kırmızı zemin üzerine beyaz renklerle \"Yaşasın Cumhuriyet\" sloganı, Togg logosu ile 29 Ekim 2022 tarihi yer aldı. Tarihe not düşülen o fotoğraf çekimi için platformun önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, Togg'un çalışanları bayraklar ve el sallayarak poz verdi.

Anadolu isimli kırmızı renkli, Pamukkale isimli beyaz renkli iki Togg da fotoğrafta önde yer aldı. Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından Togg çalışanlarının alkışlarına, \"Tarih sizi çok kararlı yazacak, tarihe not düşüyorsunuz. Tarihe bu notu düşerken de unutulmayacaksınız\" diye karşılık verdi.

Togg'un Gemlik Kampüsü'nün açılışı tarihi karşılaştırmalara sahne oldu "Bir otomobilden daha fazlası" diyerek yola çıkan Togg'un Gemlik'teki kampüsünün açılışı, tarihe yönelik göndermeler ve tarihi karşılaştırmalara sahne oldu.

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Oltu taşı esnaflarından Gülay Zengin, “Biz çok sevindik ve onur duyduk, çok mutluyuz bizim reklamımız olduğu için. Oltu’nun adını Türkiye’ye değil Dünya çapında duyulması bizim için onurdur” dedi.

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Yerli ve milli aracımız Togg’un siyah renginin Oltu olarak isimlendirilmesinin Oltuluları çok mutlu ettiğini ifade eden Metehan Aydın, “Bu güzel jestlerinden dolayı tüm Togg yetkililerine hepsine çok teşekkür ediyorum, bizim için gerçekten gurur verici bir durum oldu” diye konuştu.

Oltulu Hasan Bulut ise, “Ülkemize bu güzel otomobili kazandırdığı için başta Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Vatanımıza, insanımıza hayırlı olsun. Togg’un, Oltu taşı siyah incimizi de göz önünde bulundurarak Oltu ismini vererek bizleri onura ettikleri için onlara da ayrıca teşekkür ederim. Ülkemiz için hayırlı olsun, bizim içinde büyük bir başarı oldu. İlerisinde çok daha güzel şeyler olacağından ümitliyiz, ülkemiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Oltu ilçesinin isminin verilmesine çok mutlu olduklarını belirten Oltu Ticaret Odası Genel Sekreteri Güngör Durgun, “Togg’un üretime başlaması nedeni ile büyük sevinç yaşıyoruz. Togg’un modellerinden birisine de Oltu ilçemizin isminin verilmesinden dolayı büyük gurur duyduk, emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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