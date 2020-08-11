Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem On gün sürekli denetim bugün başlıyor
ANKARA

On gün sürekli denetim bugün başlıyor

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 vakalarının artışı nedeniyle bugün 81 ilde kapsamlı denetimler yapacak. Vali, kaymakam ve belediye başkanları AVM, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, düğün salonu, kuaförler ve plajlar ile ulaşım araçlarını bizzat denetleyecek. Sıkı takip 10 gün boyunca devam edecek.

Osman Özgan Yeni Şafak
Vali, kaymakam ve belediye başkanlarının bizzat katılacağı denetimler, yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek.
Vali, kaymakam ve belediye başkanlarının bizzat katılacağı denetimler, yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ikinci büyük denetim bugün yapılacak. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri” konulu genelge gönderdi. Son günlerdeki vaka sayılarına işaret edilen ve hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığı belirtilen genelgede, bugün “Sağlık için hepimiz için” sloganıyla ülke genelinde koronavirüs denetimlerinin yapılacağı kaydedildi.

Yeşilköy'deki pandemi hastanesinin önünde koronavirüs test kuyruğu
OYNAT 00:54
Yeşilköy'deki pandemi hastanesinin önünde koronavirüs test kuyruğu
Türkiye'de son günlerde artan koronavirüs vakalarının en net görüntüsü İstanbul Yeşiköy'de yapımı tamamlanan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinde çekildi. Hastane önünde test yaptırmak için bekleyen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.


DİDİK DİDİK EDECEKLER

Denetimler, bizzat vali, kaymakam ve belediye başkanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, muhtarlar, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca denetimler, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafeler, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, piknik alanları, parklar ve bilumum yaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kapsayacak şekilde planlanacak.

Karantinada olması gerekiyordu: Aile tatile giderken jandarma ekibince yakalandı
KORONAVİRÜS
Karantinada olması gerekiyordu: Aile tatile giderken jandarma ekibince yakalandı

KESİNTİSİZ SÜRECEK

  • Genelgeye göre, alınan tedbirlere en üst seviyede uyulmasının sağlanması için denetimlerin kesintisiz ve sürekli olacak şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi. Bu amaçla önümüzdeki 10 gün boyunca konu/faaliyet alanı bazlı olacak şekilde (belirlenecek günlerde tüm lokanta ve restoranların denetlenmesi, diğer gün toplu ulaşım araçlarının kontrol edilmesi gibi) sahada etkin denetim yapılacak.

Batman'da koronavirüs alarmı: Bir aylık sürede harita kırmızıya döndü
GÜNDEM
Batman'da koronavirüs alarmı: Bir aylık sürede harita kırmızıya döndü
Abone Ol Google News
Salondan çıkarıldı!

Salondan çıkarıldı!

​Basın toplantısı yarıda kesildi, apar topar götürdüler.
Yunanistana açık mesaj

Yunanistan'a açık mesaj

​Türk donanması Doğu Akdeniz'de atışlı tatbikat yapıyor!
İzmirde suya zam yapıldı

İzmir'de suya zam yapıldı

​CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.
Bakan Koca <br>iki ile dikkat çekti

Bakan Koca
iki ile dikkat çekti

​Son 24 saatin koronavirüs tablosu.
Faizler düşecek

Faizler düşecek

Erdoğan'dan yatırımların önünü açacak haber.
Hüsrana uğrayacaklar

Hüsrana uğrayacaklar

Yunanistan'ın planları yine suya düşecek.

​Bölgenin hava hakimiyeti Türkiye'de.
Oruç Reis'e tam koruma

Oruç Reis'e tam koruma

Türk savaş gemileri Akdeniz'de.
Can Ataklı'dan <br>flaş çıkış

Can Ataklı'dan
flaş çıkış

"​Muharrem İnce CHP'den daha fazla oy alır".
Pandemi hastanesi önünde kuyruk

Pandemi hastanesi önünde kuyruk

​Vakalar artınca Yeşilköy'de kuyruk metrelerce uzadı...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.