Önümüzü kesmeyin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı” dolayısıyla Ukrayna’ya hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı.

Konuşmasına İdlib’deki saldırıyla başlayan Erdoğan, “Bugün (dün) Suriye Rejimi tarafından düzenlenen kalleş saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Türkiye daha önceki saldırılar gibi bu saldırının da cevabını misliyle verdi ve vermeye de devam ediyor” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Zelenskiy

OPERASYONLAR SÜRECEK

“Çok çok farklı bir şekilde orada gerek fırtına obüslerimizle, gerekse havadan F-16’larımızla şu anda oradaki belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor. Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temin için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye’nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır.”

OYNAT 01:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, İdlib saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu, 'Gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz. Temenni ederim ki Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin ve bu çerçevede çalışmaları sürdürelim' dedi.

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NOKTAYI KOYMAK YOK

Yeni bir harekat olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

“Şu anda zaten harekat devam ediyor. Bugün (dün) 06.15 itibarıyla 46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatıyla atış yapıldı, operasyonun kararlılıkla devam ediyor. İlk belirlemelere göre de 30 ila 35 civarında karşı taraftan Suriyeli, o ekibin içerisinde, etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor.

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Özellikle Rus yetkili makamlarına da ‘Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın.’ Bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Şu anda biz F16’larımız da dahil olmak üzere fırtına obüslerimiz, toplarımız hepsi arazide MİT’in belirlemiş olduğu noktaları tamamen atış altında tutuyor.”

GEREKİRSE İŞİN CİDDİYETİNİ HATIRLATIRIM

Erdoğan, diplomatik girişimlere ilişkin soruya, “Dışişleri Bakanımız, MİT Başkanımız, Savunma Bakanımız olsun muhataplarıyla görüşme kanallarını şu anda aralıyorlar. Ama bu arada çok daha önemlisi, bu süreçte eğer istediğimiz neticeyi alamazsak, tabii ki ben de muhatabımla görüşmek suretiyle burada artık işin ciddiyetini kendilerine özellikle ifade edeceğim” karşılığını verdi.

Trump’ın planı bir aldatmaca

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Yüzyılın Planı için “Bunun bir işgal planı olduğunu ve barış planı olmadığını açıklamıştım. Buradan çıkardığımız bazı başlıklar var. Bunlardan bir tanesi metinden Filistin tarafı şeklindeki ifadelerin hepsi aldatmacadır. Bağımsız Filistin devletinin kurulması diyor. Hamas’ın silahlarının toplanarak İsrail’in silahsızlandırılması diyor. Yani Hamas, silahlarını verecek, İsrail’in silahları ne olacak? İsrail’in nükleer silahları ne olacak? Böyle bir şey olabilir mi?” diye sordu. Plana göre yurt dışında yaşayan Filistinlilerin dönüşünün engellendiğini vurgulayan Erdoğan, “En büyük felaket bu. Şu anda Filistin’in dışında ne kadar Filistinli varsa, bunlar artık oraya gidemeyecekler. Bu rakam 5-6 milyon. Böyle bir durum, böyle bir cinayet, böyle bir felaket ayrıca var” diye konuştu.

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Arap Ligi güzel bir cevap verdi

Erdoğan, “İslam dünyasının, İsrail’i devlet olarak tanıması... Emir buyurdunuz efendim. Ne demek, tabii yaparız. Öyle saçmalık olur mu? ‘Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için çalışılması. Bunun da cevabını zaten her ne kadar sürpriz de olsa Arap Ligi toplantısında güzel bir cevap verdiler. Bu cevap için de Arap Ligi’nin bu ferasetinin devamını temenni ederiz. Tablo şu anda bu durumda ve Netenyahu’nun Trump ile yan yana yaptığı basın toplantısı gerçekten manidardır. Seçim kaybetmiş, geçici olarak işin başında bulunan bir kişi ile Trump’ın bir araya gelmesi ve orada da üç tane Arap ülkesinin büyükelçisinin bulunarak alkış tutması, maalesef zilletin bir ifadesidir” dedi

Kırım’ın ilhakını tanımayız

Stratejik ortak ve Karadeniz’de komşu olan Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü her zeminde savunduklarını ve bundan sonra da savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, “Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanımadık, tanımayacağız. Ülkenin doğusundaki duruma barışçıl yöntemlerle çözüm alınması yönündeki tüm gayretleri destekliyoruz” dedi. Erdoğan, Ukrayna ile yakın ilişkilerin önemli bir boyutunun da Kırım Tatarları olduğuna dikkat çekerek, “Kırım Türklerinin durumunu ve sıkıntılarını çok yakından takip ediyoruz. Kırım liderliği ve Ukrayna makamlarıyla da bu konuyu sık sık ele alıyoruz. Kırım’daki kardeşlerimizin durumu, Kiev’de yapacağımız görüşmelerin gündeminde her zamanki gibi üst sıralarda yer alıyor” diye konuştu.