Operasyon görüntüleri paylaşıldı: Hakkari'de biri ölü ikisi sağ üç terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de gerçekleştirilen 'Gürz-6' operasyonu sonucu biri ölü, ikisi sağ olmak üzere üç terörist etkisiz hale getirildi.

Kentin Kavaklı ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timlerinin katılımıyla yapılan ve Atak Taarruz Kolu Helikopterleri ile J-SİHA'nın destek verdiği operasyonda silahlı çatışma çıktı.









Çıkan çatışma sonucu bir terörist ölü olarak; iki kadın terörist ise sağ olarak etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan Armanç Devrim kod adlı Hacer Tekin olduğu belirtildi.

Teslim olan kadın teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri kategoride yer alan Zin kod adlı Aysel İnce; diğerinin ise terör örgütünün sözde Van Eyaleti YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüten Adile Zagros Hebun kod adlı Hebun Hevi olduğu da kaydedildi.







