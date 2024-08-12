|
Gündem

Operasyon görüntüleri paylaşıldı: Hakkari'de biri ölü ikisi sağ üç terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 'Gürz-6' operasyonunda biri ölü, ikisi sağ olmak üzere üç teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ölü olarak etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan Armanç Devrim kod adlı Hacer Tekin olduğu belirtildi. Teslim olan iki teröristlerden birinin de Gri kategoride yer alan Zin kod adlı Aysel İnce; diğerinin ise terör örgütünün sözde Van Eyaleti YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüten Adile Zagros Hebun kod adlı Hebun Hevi olduğu da kaydedildi.

Semih Bozkuş
18:44 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:33 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Hakkari'de Gürz-6 operasyonu sonucu üç terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari'de Gürz-6 operasyonu sonucu üç terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de gerçekleştirilen 'Gürz-6' operasyonu sonucu biri ölü, ikisi sağ olmak üzere üç terörist etkisiz hale getirildi.

Kentin Kavaklı ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timlerinin katılımıyla yapılan ve Atak Taarruz Kolu Helikopterleri ile J-SİHA'nın destek verdiği operasyonda silahlı çatışma çıktı.



Çıkan çatışma sonucu bir terörist ölü olarak; iki kadın terörist ise sağ olarak etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan Armanç Devrim kod adlı Hacer Tekin olduğu belirtildi.

Teslim olan kadın teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri kategoride yer alan Zin kod adlı Aysel İnce; diğerinin ise terör örgütünün sözde Van Eyaleti YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüten Adile Zagros Hebun kod adlı Hebun Hevi olduğu da kaydedildi.



#Operasyon
#Terörist
#Hakkari
14 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14 Ağustos 2024: Okul ve kırtasiye ürünleri geliyor