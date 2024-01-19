Operasyon Türkiye’nin hakkı

PKK elebaşları ve teröristlerin barındığı noktalar başta olmak üzere 114 hedef yerle bir edildi, 81 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2023’ten bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 396’ya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yeni harekat yapılıp yapılmayacağıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ülkemizin, halkımızın ve sınırlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye’nin en doğal hakkıdır. TSK’nın, ihtiyaç olan yer ve zamanda bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağından kimsenin şüphesinin olmaması gerekir.”