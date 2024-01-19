|
Gündem

Operasyon Türkiye’nin hakkı

Mehmetçik, PKK’lı teröristlerin Irak’ın kuzeyindeki hain saldırılarını cezasız bırakmadı. Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatlarıyla vuruldu.

Canberk Doğan
04:00 - 19/01/2024 Cuma
Güncelleme: 06:43 - 19/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

PKK elebaşları ve teröristlerin barındığı noktalar başta olmak üzere 114 hedef yerle bir edildi, 81 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2023’ten bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 396’ya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yeni harekat yapılıp yapılmayacağıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ülkemizin, halkımızın ve sınırlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye’nin en doğal hakkıdır. TSK’nın, ihtiyaç olan yer ve zamanda bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağından kimsenin şüphesinin olmaması gerekir.”


Mehmetçik 850 mağarayı başlarına yıktı

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı’nda Sinat-Haftanin’den Hakurk’a kadar uzanan 300 kilometrelik Türkiye-Irak sınır şeridinde, ortalama 15 ile 30 km derinlikte güvenli hat oluşturuldu. Bugüne kadar 850 mağara ve sığınak imha edildi. Değişik çaplarda 1887 silah, 794 bin 661 mühimmat, 2 bin 588 mayın ve EYP ele geçirildi. Vurulan mağaralardan birinin görüntüleri ortaya çıktı. Teröristler için barınma alanları bulunan mağarada ameliyathane, eczane, mutfak, kiler ve su deposu bile olduğu görüldü.


#Mehmetçik
#operasyon
#terör örgütü
#PKK
10 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasa maddeleri 1'den 80'e maddeler sıralandı! 3600 ek gösterge, Bağkur prim indirimi, taşerona kadro...