Operasyon Türkiye’nin hakkı

PKK elebaşları ve teröristlerin barındığı noktalar başta olmak üzere 114 hedef yerle bir edildi, 81 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2023’ten bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 396’ya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yeni harekat yapılıp yapılmayacağıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ülkemizin, halkımızın ve sınırlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye’nin en doğal hakkıdır. TSK’nın, ihtiyaç olan yer ve zamanda bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağından kimsenin şüphesinin olmaması gerekir.”
Mehmetçik 850 mağarayı başlarına yıktı
Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı’nda Sinat-Haftanin’den Hakurk’a kadar uzanan 300 kilometrelik Türkiye-Irak sınır şeridinde, ortalama 15 ile 30 km derinlikte güvenli hat oluşturuldu. Bugüne kadar 850 mağara ve sığınak imha edildi. Değişik çaplarda 1887 silah, 794 bin 661 mühimmat, 2 bin 588 mayın ve EYP ele geçirildi. Vurulan mağaralardan birinin görüntüleri ortaya çıktı. Teröristler için barınma alanları bulunan mağarada ameliyathane, eczane, mutfak, kiler ve su deposu bile olduğu görüldü.