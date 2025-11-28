ÖRAV’dan yüzbinlerce öğretmene mesleki ve kişisel gelişim desteği

“Bu nedenle Garanti BBVA olarak eğitime sunulan her desteği, ülkemizin geleceğine yapılan en değerli katkı, önemli bir sosyal sorumluluk alanı olarak görüyoruz. Kurucusu ve daimî destekçisi olduğumuz ÖRAV ile öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak ve öğrencilerimizin de nitelikli eğitime erişim hakkını korumak için yola çıktık. ÖRAV, kurulduğu günden bu yana öğretmenlere erişilebilir, yenilikçi ve bilimsel temelli gelişim fırsatları sunarak Türkiye’de benzersiz bir değer oluşturdu. ÖRAV’ın bugüne kadar ulaştığı öğretmen sayısının yanı sıra asıl anlamı, bir öğretmenin bu eğitimlerle ulaştığı bir tek bilgiyi dahi, aynı gün öğrencisiyle paylaşmasında ve yarınlarımıza ilham olmasında saklı. Biliyoruz ki, geleceğin en kritik becerileri olan araştırma merakı, toplumsal duyarlılık, dijital farkındalık ve duygusal dayanıklılık, ancak öğretmeni güçlenmiş bir eğitim ekosisteminde mümkün oluyor. Garanti BBVA’nın desteğiyle ÖRAV’ın ortaya koyduğu model, öğretmeni değişimin takipçisi olmak yerine aktif katılımcısı yapıyor. Bu dönüşümün bir parçası olmak bizim için gurur verici. Her öğretmen, bir öğrencinin hayatında bir dönüm noktası başlatabilir. Biz de bu yolculuğun arkasındaki görünmez desteği büyütmeye kararlıyız”