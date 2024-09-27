Ordu'da akılalmaz olay: 25 yıllık mesleğine alerjisi çıktı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çiçekçilik yapan Kuvan, Kovid-19 salgını sürecinde tedavi gördü.





Bir süre önce domuz gribine yakalanan ve tedavisi de gören Kuvan, sağlık problemleri nedeniyle özel bir hastaneye gittiğinde doktorun tavsiyesi üzerine test yaptırdı.





Test sonucuna inanamadı

Yapılan test sonrası yeşil yapraklı bitkilere alerjisi olduğu belirlenen Kuvan, sonuca inanamayınca yeniden test yaptırdı. Aynı şekilde ikinci testin sonucu da pozitif çıkınca Kuvan, 25 yıllık mesleğine alerjisi olduğunu ve sağlığını bozduğunu, iş yerinde sürekli olarak yaşadığı baş ağrısı ve uykusuzluğun bundan kaynaklandığını fark etti.

“Baş ağrısı ve uyku problemi yaşayıp ilaç kullanıyordum, mesleki açıdan yıkıldım”

Çok sevdiği mesleğine karşı alerjisi olduğunu öğrendiğinde mesleki açıdan adeta yıkıldığını ifade eden Kuvan, “Aslında 25 yıldır çok sevdiğim mesleğime karşı alerjim olduğunu, sağlığımı bozduğunu yeni öğrendim. Dükkanda sürekli olarak sorunlar yaşadım ancak ben bunları hep çiçek konusundan zannediyordum, yeşil bitkilerden olacağı aklıma gelmemişti. Bana sürekli baş ağrısı ve uygu yapıyordu. Çiçeklerin içerisinde kısa sürede uykum geliyordu. Ben baş ağrısı ya da farklı bir sorun olduğunda ilaç kullanıyordum. Ancak çiçekten dolayı sıkıntı olduğunu hiç hissetmediğim için, koku ya da yorgunluktan diyordum” dedi.

"Günümüz yarısı iş yerinin dışında geçiyor"

1998 yılında başladığı ve çok sevdiği çiçekçilik mesleğini böyle bir nedenden dolayı bırakmayı hiç düşünmediği ifade eden Kuvan, “Sağlık daha önemli olduğu için, şu anda da genç yaştayız, o yüzden mesleğimi değiştirmek istiyorum. İster istemez psikolojim bozuldu, eve gittiğimde bile çiçekleri görmek istemiyorum. İş yerinde gündüzleri 7-8 saat dışarıda kalıyorum, içeriye giriş-çıkış yapıyorum. Böyle bir şey asla aklıma gelmezdi, bundan sonra yeni bir hayat beni bekliyor” ifadelerine yer verdi.





Kuvan ayrıca, eşinin ve çocuklarının da bu duruma çok şaşırdığını sözlerine ekledi.







