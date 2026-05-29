Ordu'da sağanak sonrası köprünün bir bölümü çöktü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak sonrası bağlantı yolunda bulunan köprünün bir bölümü çöktü. Köprü, güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.
Olay, Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi Yalıköy bağlantı yolunda meydana geldi. Bölgede etkisini artıran sağanak sonrası dere debisinin yükselmesi ile köprünün bir bölümü çöktü. İhbarla bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Yetkililer, bölgede yağışların devam edebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.