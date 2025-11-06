Ordu’da taş ocağında göçük: Toprak altında kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

"Ondan sonra durum değerlendirmesi yaptık. Görüldü ki çalışma riskli, oldukça riskli. Hatta şu anda gördüklerimizle değerlendirdiğimizde, sanki akşamki çalışma ciddi riskler, hayati tehlikeler göze alınarak yapılmış çalışmaymış. Olayın sıcaklığı bu riski çok düşündürmedi bize doğrusu çünkü canlı erişme ihtimali de vardı. Ama operatörümüze canlı erişemeyince, yine yapılan taramalarda da termal kameralarda canlı emaresi olmadığı arkadaşlarımız tarafından söylenince bu riskle birlikte işi devam ettirmek. Allah korusun başka can kayıplarına ve hasara sebep olur kanaati oluştuğu için akşam bu çalışmayı durdurmuştuk."