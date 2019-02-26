Gündem Örgüt için ailelerini sattılar
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Örgüt için ailelerini sattılar

Darbe girişiminin ardından ihraç edilenlerin itirazlarına bakan OHAL Komisyonu’nun göreve iade kararı verdiği başvurular, FETÖ üyelerinin, örgüt için ailelerini bile yok saydıklarını ortaya koydu. Komisyonda başvurusu bulunan birçok kişinin, oğlu, kızı, babası veya kardeşi tarafından üzerine kayıtlı hattan ByLock kullanılması nedeniyle ihraç edildiği belirlendi. En yakınları tarafından mağdur edilen bu kişiler, OHAL Komisyonu’nun titiz çalışmasıyla tespit edildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

15 Temmuz sonrası KHK’lar ile 125 bin 678’i ihraç olmak üzere 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi. Söz konusu işlemlere karşı itirazları incelemek üzere kurulan OHAL Komisyonu’na 125 bin 600 başvuru yapıldı. Bunlardan yaklaşık 57 bini sonuçlandırıldı ve 4 binden fazla kişinin kamu görevine iadesi sağlandı. Komisyonun göreve iade kararı verdiği başvurular, FETÖ üyelerinin örgüt için ailelerini nasıl mağdur ettiğini gözler önüne serdi. FETÖ mensupları, en yakınlarının üzerine kayıtlı hatlardan örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullanırken, hat sahipleri darbe girişiminin ardından ihraç edildi. Ancak Komisyon’un en ince detayları da araştırarak yaptığı çalışma sonucunda ByLock’u kullanmadığı anlaşılan başvurucular görevlerine iade ediliyor.

37 YILLIK ÖĞRETMEN KARDEŞ KURBANI

  • Bunlardan birinin de Afyonkarahisar’da öğretmen olarak görev yaparken 686 sayılı KHK ile ihraç edilen 37 yıllık öğretmen Veysel Y. olduğu ortaya çıktı. ByLock iddiasıyla ihraç edilen Veysel Y. hakkında ayrıca “FETÖ üyesi olmak” suçundan soruşturma açıldı. Y., Komisyon’a başvurarak, ByLock’u kullanmadığını belirtti.

GÖREVİNE İADE EDİLDİ

OHAL Komisyonu, Y.’nin başvurusu üzerine ilgili kurumlardan bilgi ve belge talep etti. Yapılan başvuru incelemesinde Y.’nin ByLock kullanıcısı olmadığı, adına kayıtlı söz konusu hattın kardeşi Yusuf Ziya Y. tarafından kullanıldığı anlaşıldı ve başvurucu göreve iade edildi. Ayrıca başvurucu hakkında yürütülen soruşturmada da takipsizlik kararı verildi.

OHAL Komisyonu’na başvuran öğretmen Osman Ç. de kızı Meryem Ç.’nin kurbanı oldu. Çankırı’da öğretmen olarak görev yaparken ihraç edilen Osman Ç., Emniyet’teki ifadesinde ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığını öğrendi.

KIZI İTİRAF ETTİ

Osman Ç., söz konusu numaranın kızı Meryem Ç. tarafından kullandığını söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Meryem Ç. de babası Osman Ç.’nin ifadesini doğruladı. Bunun üzerine OHAL Komisyonu, göreve iade yönünde karar verdi.

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  • ByLock’u babası kullanmış
  • 15 Temmuz sonrası ihraç edilen Nesibe Ö. de OHAL Komisyonu’na yaptığı başvuruda, FETÖ irtibatının olmadığını, ByLock kullanmadığını savundu. Nesibe Ö. ayrıca, kendisi üzerine kayıtlı ByLock yüklü hattı babası Ömer S.’nin kullandığını söyledi. Yapılan araştırmada söz konusu ByLock yüklü hattı kullanan kişinin baba olduğu anlaşıldı. FETÖ irtibatını gösteren başka bir delil elde edilemeyen Nesibe Ö’ye OHAL Komisyonu da iade kararı verdi.

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