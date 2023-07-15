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Örgüt talimatıyla ormanı ateşe verdiler: Üç şüpheli tutuklandı

Adana'da farklı noktalarda orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetleriyle ilgili, eylemleri finanse ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' isimli örgütün üyesi 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

16:35 . 15/07/2023 Cumartesi
DHA
Örgüt talimatıyla orman yangını eylemlerini finanse ettiler.

Örgüt talimatıyla orman yangını eylemlerini finanse ettiler.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2022 yılında kentte çıkan orman yangınlarıyla ilgili başlatılan soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geniş çaplı çalışma yaptı. Ekipler, yaklaşık 8 ay boyunca yangınların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, analiz çalışmasıyla terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla hareket ettiği öne sürülen 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' örgütü üyesi F.B., F.A., L.C., M.D., A.E. ve S.B.'yi tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.


Emniyete götürülen şüphelilerden F.B.'nin, önceki yıl Sarıçam ilçesindeki birden fazla noktada, örgütten gelen talimatla orman yangını çıkardığı, bu eylemler karşılığında da para aldığı belirtildi. Diğer 5 şüphelinin ise bölgede orman yangını çıkarmak isteyen kişilere barınma, beslenme ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılaması için finansör olarak faaliyet gösterdiği saptandı. Finansörlerin, örgütten gelen talimatları ve paraları, eylem yapacak kişilere ulaştırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.B., L.C. ile F.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


#Adana
#Ateşin Çocukları İnisiyatifi
#orman yangınları
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