Örgütün para kuryeleri

Antalya’da FETÖ’nün transfer hücresine şok bir operasyon yapıldı.
FETÖ’cülere maddi destek sağladığı belirlenen 106 şüpheliden 54’ünün bir kısmının para yatırdığı FETÖ’cülerle bir dönem cezaevlerinde aynı koğuşta kaldığı, bir kısmının da FETÖ’cülerle akrabalık bağının olduğu tespit edildi. 52 şüphelinin ise tutuklu FETÖ’cülerle geçmişe dayalı bir irtibatının ya da bağının olmadığı belirlendi.
PARA VERDİĞİ KİŞİLERİ TANIMIYORLAR
Jandarma ekipleri, 52 şüphelinin güncel havuz sorgulamasını yaparak, FETÖ ile irtibatı olan 18 kuryeyi ortaya çıkarttı. 18 FETÖ’cüden 14’ünün aktif olarak yurt dışından illegal yollardan Türkiye’deki mahrem imamlara gönderilen himmet paralarını belirli bir sistematik içerisinde cezaevinde bulunan FETÖ’cülere ve başka illerde bulunan ailelerine aktardığı tespit edildi. Şüphelilerden bazılarının para aktardığı FETÖ’cüleri hiç tanımadığı, örgütün görevlendirmesiyle para transferi yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, 3 firarinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.