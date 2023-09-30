Örgütün para kuryeleri

FETÖ’cülere maddi destek sağladığı belirlenen 106 şüpheliden 54’ünün bir kısmının para yatırdığı FETÖ’cülerle bir dönem cezaevlerinde aynı koğuşta kaldığı, bir kısmının da FETÖ’cülerle akrabalık bağının olduğu tespit edildi. 52 şüphelinin ise tutuklu FETÖ’cülerle geçmişe dayalı bir irtibatının ya da bağının olmadığı belirlendi.