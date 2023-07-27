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Ormanda gezerken bulup yediği mantar hastanelik etti

Ordu'da ormanlık alanda bulduğu mantarı yiyen vatandaş baygınlık geçirdi. Rahatsızlanan vatandaş, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekiplerinin bir kilometre boyunca taşıyarak ulaştırdığı sağlık ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

18:19 . 27/07/2023 Perşembe
AA
Ordu'da yediği mantardan zehirlenen kişi tedavi altına alındı.

Ordu'da yediği mantardan zehirlenen kişi tedavi altına alındı.

Ordu'da yediği mantardan zehirlenen kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kabadüz ilçesine bağlı Musakırık Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Gürsoy (65) ormanlık alanda bulduğu mantarı yedi.

Bu sırada Gürsoy'un baygınlık geçirdiğini gören çevredekiler 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri baygın halde ulaştığı Gürsoy'u sedye yardımıyla yaklaşık 1 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Gürsoy, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



#Ordu
#Mantar
#Zehirlenme
41 dakika önce
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