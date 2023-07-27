Ormanda gezerken bulup yediği mantar hastanelik etti

İzmir’in Foça ilçesinde, Gencelli sahil şeridini petrol türevi atıklar kirletti. Açıktaki bir gemiden denize sızdığı iddia edilen petrol türevi atıklar, sahil şeridine kadar gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Petrol türevi atığın gemiden sızıp sızmadığını belirlemek için uydu görüntülerinin inceleneceği bildirildi.