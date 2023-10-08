Orta ve Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden bazı illere yapış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava durumu değerlendirmelerine göre, 9 Ekim Pazartesi günü Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli (21-50 kg/m2), Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların 1800-2000 m üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.