Orta ve Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava durumu değerlendirmelerine göre, 9 Ekim Pazartesi günü Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli (21-50 kg/m2), Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.