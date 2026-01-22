Ortak şemsiye İslam kardeşliği

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bizim tek ve ortak bir şemsiyemiz var. O da İslam kardeşliğidir” dedi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan’ın gündeminde Suriye’deki gelişmeler vardı. “Suriye’nin kuzeyi ve doğusundaki toprakları işgal eden, adına SDG denilen yapı” ile geçen yıl 10 Mart’ta bir mutabakat imzalandığını belirten Erdoğan, “SDG, bu entegrasyon için belirlenen takvim içerisinde olumlu hiçbir adım atmadı” diye konuştu.

AYRILIKÇI YAPI İSTEMİYORUZ

Mutabakatın uygulanmasına yönelik aralıkta SDG yöneticileri ile Şam Hükümeti arasında yapılan müzakerelerin olumsuz sonuçlandığına dikkat çeken Erdoğan, “Bunun da sebebi, SDG denilen yapının uzlaşmaz, ayak sürüyen, sürekli el yükselten, zamana oynayan tutumuydu” ifadelerini kullandı. Suriye ordusunun operasyonlarını anlatan Erdoğan, “Türkiye olarak, en başından itibaren, toprak bütünlüğü korunmuş, siyasi birliği haiz, tek bir Suriye Devleti’nin varlığını en güçlü şekilde savunduk. Türkiye’nin güney sınırlarında, ülkemizin güvenliğine tehdit oluşturacak, ayrılıkçı bir yapıya rıza göstermeyeceğimizi de defalarca ilan ettik” değerlendirmesi yaptı.

BİZİM ÖZBEÖZ KARDEŞLERİMİZ

“Suriye’deki Kürtler, bizim özbeöz kardeşlerimizdir” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “Suriye’deki Kürtlerin haklarını kimse konuşmazken, biz bunları açık açık muhataplarımıza ifade ettik. Görünenden, bilinenden çok daha fazlasını yaptık. Suriye Devlet Başkanı Sayın Ahmed Şara, yayımladığı kararnamelerle Suriye’deki Kürtlerin var olma haklarını, dil ve kültürlerini yaşatma haklarını, Suriye yönetimine katılma haklarını teslim etmiştir. Bütün bu olumlu adımlara, yaklaşımlara rağmen terör örgütü, Kürtlerin refahı ve huzuru yerine maalesef kanı, çatışmayı, ölmeyi ve öldürmeyi tercih etmiştir.”

KÜRTLERİ İPOTEK ALTINA ALAMAZSINIZ

Suriye’deki operasyonlar bahane edilerek, tamamen yalan ve çarpıtma üzerine kurulu bir propagandayla tüm Kürtlerin kışkırtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Özellikle Türkiye’deki Kürt kardeşlerimin bu oyunlara gelmemesi gerektiğini, yapılan çağrıların, yapılan tahriklerin gerçek niyeti görerek suhuletle, sağduyuyla, basiretle, ferasetle davranmaları gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Terör örgütü ayrıdır, benim Kürt kardeşlerim ayrıdır. Kimse ister burada ister orada olsun, benim Kürt kardeşimin iradesini ipotek altına alamaz, Kürtlerin tek temsilcisiymiş gibi konuşamaz. Türkler ile Araplar ile Kürtler arasına kimse giremez. Kürt kardeşlerimiz bu tahriklere gelmesinler. Sağduyuyu asla elden bırakmasınlar.





YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

“Terörsüz Türkiye projemizle kardeşliği, muhabbeti, kucaklaşmayı, güvenliği, huzuru daha da artıracak bir gayeyle hassas bir süreç için yürütüyoruz. Teşviklerimizin de etkisiyle Suriye’deki Kürt kardeşlerimizin hakları da yeni yönetim tarafından teslim ediliyor. Tam entegrasyonun sağlanmasıyla inşallah orada da yeni bir dönem başlayacak. Suriye’nin istikrara ve huzura kavuşması en çok da Suriye Kürtlerini rahatlatacak, Türkiye ve Suriye vatandaşları bundan sonra daha bir muhabbetle kucaklaşacak, inşallah kardeşlik hukukuyla eşsiz bir güç birliği oluşturacaklardır. Suriye’deki son gelişmelerle istikbal, Türkler, Türkmenler, Kürtler, Araplar ve diğer tüm kardeşlerimiz için kardan daha aydınlık bir istikbal olacaktır.”

HAKSIZLIK YAPTIRMAYIZ

“Terörün, şiddetin, silahın devreden çıkmasıyla birlikte her mesele siyaset zemininde konuşulacak, masada konuşulacak, istişare edilerek orada çözüme kavuşturulacaktır. Hiç kimse endişeye kapılmasın, hiçbir kardeşim karamsar olmasın, tereddüt içinde olmasın. Türkiye Cumhuriyeti buradayken, bu devlet hamdolsun dimdik ayaktayken, kimsenin başka hami aramasına, başka dostlar, ortaklar peşinde koşmasına gerek yoktur. Kürt kardeşlerimize haksızlık yapılmasına, onların zarar görmesine asla izin vermeyiz.”

ESAS OLAN BİRLİKTELİK

Şunu artık herkes görmeli, anlamalı ve kabullenmelidir: Esas olan bölünme değil, birleşmedir. Esas olan, dağılma değil muhabbetle kucaklaşmadır. Esas olan küçük devletçiklere ayrışma değil, birleşerek güç birliği yapmaktır. Türkler, Kürtler, Araplar tarihte olduğu gibi birleşerek, tek yürek olarak, aynı istikamete bakarak bölgemizin sorunlarını birlikte çözeceklerdir. Bizim tek ve ortak bir şemsiyemiz var. O da İslam kardeşliğidir. Biz aynı yolun yolcularıyız, aynı sofranın mensuplarıyız. Kardeşlerin arasına sızmış olan, kardeşliği tahrip eden terörü, kardeşliğin dilini bozan terör dilini aramızdan çekip çıkaracağız.





SIRATTAN GEÇİYORUZ

Kendi sorunlarımızı kendimiz çözeceğiz. İçeriden ve dışarıdan körüklenen hiçbir fitne girişimine prim vermeden, hiçbir tahrike kapılmadan soğukkanlılığımızı daima muhafaza edeceğiz. Tüm Suriye halkıyla birlikte, Suriye Kürtlerinin de bir an önce huzura kavuşmasını temenni ediyorum.

Provokasyona başvurmak intihar olur

Son haftalardaki başarılı operasyonlarından dolayı Suriye Hükümeti’ni, Suriye Ordusu’nu ve kardeş Suriye halkını tebrik eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ateşkes anlaşmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Temennimiz; daha fazla kan akmadan artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesi, Suriye’nin kuzeyindeki belli alanlara sıkışmış terör örgütünün silah bırakması, tasfiye olması, daha fazla çatışmaya mahal verilmemesidir. Terör örgütünün, sıkıştığı bölgelerde varlığını devam ettirebilmesi, zaten mümkün değildir. Bu aşamadan sonra, provokasyonlara başvurmanın, intihar anlamına geleceği çok çok açıktır.”

HESABINI SORACAĞIZ

Terör örgütünün, zorla silah altına aldığı çocuk yaştaki militanlarıyla, baskı ve şiddet uygulayarak sahaya sürdüğü sivil insanlarla, dün Nusaybin-Kamışlı sınırında yaptığı gibi şanlı bayrağımıza alçakça saldırmak suretiyle, burada bir netice alma imkânı kalmamıştır. Dün varılan anlaşmaya riayet ederek, silahları bırakmak ve meseleyi suhuletle çözmek, yegâne çıkış yoludur. Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız. Milli Savunma ve Adalet Bakanlıklarımız gerekli tahkikatları başlatmıştır. Soruşturmalar neticesinde ihmali veya kusuru olan kim varsa, onlarla ilgili de gereken yapılacaktır.





Bukalemun siyasetiyle işimiz olmaz

En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenlemeye yönelik eleştirilere yanıt veren Erdoğan, “CHP jet sosyetesinin ne millet ne devlet ne de emeklilerimizle ilgili bir derdinin olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Yönettikleri belediyelerdeki emekçilere düzenli aylık ödemeyenlerin, işçiye maaş yerine harçlık verenlerin, kendi personeli grev yaparken, tropikal adalarda keyif çatanların şov peşinde koştuklarını benim emeklim gayet iyi biliyor. Emeklilerimiz bizim başımızın tacıdır. . Ben emeklilerimizden AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na güvenmeye devam etmelerini özellikle rica ediyorum. Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik, bundan sonra da asla yalnız bırakmayız. Biz, meydanlarda ‘Emeklilerimize şunu vereceğiz’ diye söz verip, bugün işçisine maaş ödeyemeyenlere benzemeyiz. Seçim dönemlerinde halkçı, ama göreve gelince rantçı olanlara da benzemeyiz. Bizim popülizmle de bukalemun siyasetiyle de işimiz olmaz” ifadelerini kullandı.



