Oruç Reis Somali'de 234 gün süren görevini tamamladı

25 Ekim 2024’ten bu yana Somali denizlerinde faaliyet gösteren Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 234 gün süren görevini başarıyla tamamladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar X hesabından yaptığı açıklamada, "Üç blokta yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 4464 km²’lik alanda 3 boyutlu sismik veri toplandı." dedi.
"15 Haziran 2025 tarihinde Mogadişu Limanı’ndan ayrılarak ülkemize dönecek olan Oruç Reis’in bu görevde elde ettiği veriler, önümüzdeki dönemde Somali’nin deniz yetki alanlarının değerlendirilmesinde yol gösterici olacak."