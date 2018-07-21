Oslo kayıtlarını Belçika verdi

FETÖ’nün, 7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarı ve bazı MİT görevlilerini ifadeye çağırmasıyla kurduğu kumpas üzerine yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski FETÖ’cü polis şefleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Yurt Atayün ve gazeteci Mustafa Gökkılıç’ın da bulunduğu 14 şüpheli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’’ ve ‘’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçları kapsamında tutuklandı.

SES KAYITLARINI MONTAJLADILAR

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun Hakimliğe gönderdiği sevk yazısında MİT’e yönelik kurulan kumpasın taşlarının, FETÖ tarafından nasıl döşendiği detaylı bir şekilde anlatıldı. MİT görevlilerine kurulan kumpasın kaynağı olan ve Oslo’da yapılıp bazı internet sitelerinde yayınlanan ses kaydının montajlanmış olduğu belirlendi. Kaydın, FETÖ’cüler tarafından yurt dışı kaynaklardan bir şekilde elde edildiği, örgütün kaydı buradan uhdesine aldığı belirlendi.

ERDOĞAN’A GÖRE PLANLADILAR

Sevk yazısına göre MİT, Türkiye Cumhuriyeti’nin çözüm sürecinde yürüttüğü politikalardan dolayı PKK-KCK ile ilişkiliymiş gibi gösterilmek istendi. MİT görevlilerinin ifadeye çağırılması, evlerinde arama yapılması ve haklarında yakalama kararı çıkarılması gibi önemli kararlar o tarihte başbakan olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ameliyat olacağı güne denk getirildi.

KAYDEDEN UZUN, SIZDIRAN FETÖ

Sevk yazısında ‘Oslo görüşmeleri’ şeklinde Eylül 2011’de sızan ses kaydını kaydeden kişinin Adem Uzun olduğu, Uzun’un 4 Mart 2010 tarihinde Belçika’da gözaltına alındığı belirtildi. Sevk yazısına göre süreç şu şekilde devam etti: Belçika emniyeti ses kaydına el koydu. Ses kaydı Belçika polisi tarafından Türk polisine ulaştırıldı. Ses kaydı ise FETÖ’nün emniyetteki üyeleri tarafından sızdırıldı.

2001’de kumpas planı

Soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer’in de içerisinde bulunan FETÖ üyelerinin 2011 yılının temmuz ayında kumpasla ilgili toplantılara elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla başladığı soruşturma dosyasında yer aldı. Yılmazer’in 2014’te katıldığı örgüte ait televizyon kanalında 7 Şubat MİT kriziyle ilgili bilgiler verdiği hatta fezleke ile ilgili bilgiler paylaştığı belirlendi.

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