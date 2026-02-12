Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Osmaniye
Osmaniye merkezli tefecilik ve silah ticareti operasyonu: 24 gözaltı

Osmaniye merkezli tefecilik ve silah ticareti operasyonu: 24 gözaltı

17:1612/02/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Osmaniye
Osmaniye

Osmaniye merkezli tefecilik ve silah ticareti suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 1,1 milyar TL işlem hacmine sahip banka hesapları ile 16 adet taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu tefecilik, silah ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarına yönelik Osmaniye, İstanbul, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Toplam 795 kişi ve 46 şirkete ait 10,2 milyar TL işlem hacmine sahip hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu madde, tarihi eser ve POS cihazı ele geçirildi. 1,1 milyar TL işlem hacmine sahip banka hesapları ile 16 adet taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. Operasyonda 24 şüpheli ise gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.






#Osmaniye
#tefecilik
#silah ticareti
#gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AJet Sivas’tan Köln’e direkt seferler ne zaman başlayacak?