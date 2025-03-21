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Osmaniye'de 41 köy evi depremzedelere teslim edildi

Osmaniye'de 41 köy evi depremzedelere teslim edildi

11:1721/03/2025, Cuma
AA
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yapımı tamamlanan 41 köy evi, törenle hak sahibi depremzedelere teslim edildi. Törene katılan Vali Erdinç Yılmaz, "Bu yılın sonuna kadar hemşehrilerimizi konutlarına kavuşturmuş olacağız." dedi.

Vali Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından Pirsultanlı köyünde yaptırılan 41 köy konutu için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

Yıl sonuna kadar tamamlanacak

Törende konuşan Vali Yılmaz, yapımına başlanan 55 konuttan 41'inin tamamlandığını söyledi. Kalan 14 konutun da en kısa sürede tamamlanıp teslim edileceğini belirten Yılmaz, "Şu ana kadar 937 konutumuzun kırsalda kurası çekildi. Yüzde 50'den fazlasının kurasının çekimini gerçekleştirdik. Daha önce de söylediğimiz gibi bu yılın sonuna kadar hemşehrilerimizi konutlarına kavuşturmuş olacağız." dedi.

Yılmaz, konuşmasının ardından hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti.

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